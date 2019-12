Charleroi rouwt om Georget Bertoncello, oud-speler en ‘Zebra van de Eeuw’. De Italiaanse mijnwerkerszoon was 45 jaar geleden even wereldberoemd toen hij op bezoek bij RWDM op de bal ging zitten. Met zijn bierbuik en korte beentjes gaf hij ons voetbal kleur in de jaren zestig en zeventig.