“Mourinho zei me dat ook in Engeland alle trainers tegen kerstvoetbal zijn”

Het is weer tijd voor kerstvoetbal – helaas, want ik heb dat altijd een beetje vervelend gevonden. Het is een concept dat overgewaaid is uit Engeland, waar het al langer traditie is. Maar ook daar zijn ze er niet echt happy mee. De tv-zenders en media wél, zij hebben het geïmplementeerd. Maar de trainers en spelers moeten volgen. Drie jaar geleden was ik uitgenodigd op het UEFA Elite Club Coaching Forum in Nyon, nadat ik met AA Gent had overwinterd in de Champions League, en toen heb ik daar met José Mourinho over gesproken. We kwamen elkaar tegen in de bar van het hotel – verrassend toch dat hij ‘the manager from KAA Gent kende – en tijdens ons praatje kwam ook dat kerstvoetbal ter sprake. Hoe zit dat in België, wilde hij weten. Bij ons is het gelukkig maar één match, tegenover bij jullie valt dat nog mee, zei ik. Waarop hij deed alsof hij zijn mond dicht ritste. Sssst. Wij managers in Engeland, wij zijn daar allemaal tegen. Maar wij worden de mond gesnoerd, omdat het centen opbrengt. Wij moeten dat accepteren en zwijgen. Opvallend toch, dat zelfs de Mourinho’s, de Klopps, de Guardiola’s daar niks tegen in te brengen hebben.