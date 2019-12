De muur van Club Brugge: Philippe Vande Walle en Dany Verlinden analyseren de defensieve stabiliteit van de leider

Vadis Odjidja trad zondag toe tot een select clubje. Hij is samen met Nacer Chadli en Samuel Bastien de enige speler die dit seizoen een veldgoal maakte tegen Club Brugge. Met acht tegengoals in negentien wedstrijden staat er in Jan Breydel een muur zoals we die de voorbij decennia nog nooit hebben gezien.