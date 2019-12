VRT-directie schaart zich achter CEO

In een vlammende brief aan de raad van bestuur schaart de VRT-directie zich achter topman Paul Lembrechts, die het ontslag had gevraagd van zijn nummer twee, Peter Claes. De raad van bestuur had geweigerd om het ontslag van de directeur media en productie te aanvaarden.

De krant De Tijd kon de hand leggen op de brief van de vier overige directieleden. Zij maken brandhout van Claes. Ze spreken over een totale vertrouwensbreuk en vragen uitzonderlijke maatregelen. “Tot onze verbazing bekrachtigde de raad van bestuur het ontslag niet. Peter heeft zeker sterke kwaliteiten als marketeer, maar zijn eigengereid, niet-transparant en manipulatief optreden maakt samenwerking onmogelijk.” Claes zou bovendien “zonder medeweten van de rest belangrijke contracten afsluiten die de besparingen bemoeilijken”. En er is ook sprake van “intimidatie” en zelfs het “bevorderen van angst bij de eigen medewerkers”.

Normaal komt de raad van bestuur samen op 20 januari, maar die vergadering wordt wellicht vervroegd naar begin volgende week.(hca)