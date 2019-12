Sels: “Ik wil erbij zijn op het EK met de Duivels”

Roberto Martinez selecteert meestal 4 keepers bij de Rode Duivels, maar naar het EK kunnen er maar drie mee. Voor het WK 2018 viel Sels in laatste instantie af. “Ik was er zo dichtbij, hé”, zegt Sels. “Ik zou niet veel gespeeld hebben als derde doelman, maar wel al die emoties meegemaakt hebben. Zo’n groot tornooi blijft mijn objectief. Ik ga me niet verbergen: voor het EK 2020 wil ik erbij zijn. België is één van de EK-favorieten.”

Wie blijft dan thuis? “Thibaut Courtois is de absolute nummer één, maar daarachter strijden drie keepers voor twee plaatsjes. Dat Mignolet en Van Crombrugge in België spelen, maakt niet uit. De bondscoach hechtte altijd veel belang aan de Belgische competitie en Mignolet en Van Crombrugge doen het uitstekend. Ik was verbaasd dat Club Brugge een keeper als Mignolet kon halen. Hij lost daar alle verwachtingen in, maar het Brugse blok staat ook goed. Zelf vind ik dat ik bij Strassbourg ook progressie boek. Op mijn 27ste komen mijn beste jaren eraan. Ik lees het spel beter en bij het meevoetballen boek ik ook progressie.”

Strassbourg staat wel maar elfde in de stand. “Toch volgt Martinez me van nabij”, besluit Sels. “Hij kwam kijken tegen PSG omdat hij dan ook Thomas Meunier kon zien en weet alles van mijn wedstrijden. Soms praten we eens, maar meestal heb ik contact met de keeperstrainer Erwin Lemmens. Die komt af en toe naar Strassbourg kijken. Ik verwijt Roberto Martinez niet dat hij me thuisliet voor het WK. Hij is een echte gentleman. Als hij zou kunnen dan zou de bondscoach 30 spelers meenemen naar zo’n tornooi.” (ldh)