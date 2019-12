Vijf doodvonnissen voor moord Khashoggi. Een farce, zegt VN

In Saudi-Arabië zijn vijf van de elf verdachten voor de moord op journalist Jamal Khashoggi (foto) ter dood veroordeeld. Een nauwe medewerker van de Saudische kroonprins Mohammed bin Salman gaat vrijuit. “Een farce”, zegt de rapporteur van de VN over het proces. Khashoggi werd meer dan een jaar geleden gedood tijdens een bezoek aan het Saudische consulaat in de Turkse stad Istanbul.

Als gevolg van de affaire kwam Saudi-Arabië in zijn diepste diplomatieke crisis ooit terecht. Het imago van kroonprins Mohammed bin Salman, die ervan verdacht wordt de opdracht te hebben gegeven voor de moord, raakte besmeurd. Van eerherstel is nu allerminst sprake. Net als de VN bekritiseert ook Turkije de beslissing om twee hoofdverdachten, de adviseur van de kroonprins en het hoofd van de inlichtingendienst, vrij te spreken.

“De beslissingen beantwoorden helemaal niet aan de verwachtingen van ons land om de moord op te helderen en recht te laten geschieden”, zei de Turkse minister van Buitenlandse Zaken. “Wat is er gebeurd met het lichaam? Wie gaf opdracht voor de moord? Er blijven nog veel vragen.” (agg)