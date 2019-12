De Vlapjes vieren weer feest

De vreugdekreten van Michel Vlap na zijn twee treffers tegen RC Genk kwamen van heel diep. De opluchting was enorm. De Fries postte meteen na affluiten foto’s op zijn Instagram en zijn ouders Jan en Tineke kregen bijna tranen in hun ogen op de tribune. Dat blijkt althans uit een filmpje op Twitter dat Roelof Devries, een van hun meegereisde vrienden, postte.

De fierheid van ma en pa het scherm, want het zijn moeilijke weken geweest voor de familie Vlap. Hun zoon begon dit seizoen sterk in Brussel met twee doelpunten in augustus, maar zakte daarna helemaal weg. Soms deed hij niet meer mee, soms mocht hij maar één minuutje invallen. Naar verluidt trainde Vlap niet scherp genoeg.

We hadden het Michel graag zelf even gevraagd, maar Anderlecht achtte de tijd nog niet rijp om Vlap nu al te laten praten met de Belgische media. Ook niet na zijn twee goals. Gelukkig spraken hij en zijn familie vorige week wel in de Nederlandse krant Leeuwarder Courant. “Het is even moeilijk”, zei Michel toen over zijn integratie bij RSCA. “Natuurlijk baal je daarvan. Het is frustrerend, maar je kunt alleen maar keihard werken. Vroeger zou ik verdrietig geworden zijn van die situatie, maar nu kan ik dat beter plaatsen. Bij Heerenveen heb ik het sportief ook even moeilijk gehad. Toen heb ik geleerd dat trainers altijd een reden zoeken om je niet op te stellen. Dus als je niet hard genoeg traint, geef je hen een extra excuus. Ik mag gewoon mijn kop niet laten hangen.”

Dat deed hij niet. Daarbij kreeg hij wel veel steun van zijn familie. Eind november moest de topaankoop van deze zomer zelfs meedoen met de beloften. Op maandagavond op een klein veldje in Wolvertem tegen Mechelen. Vlap baalde als een stekker, maar zijn pa Jan reed vanuit Friesland speciaal naar België om die wedstrijd bij te wonen. Ook twee van zijn vrienden deden dat. Straf. Het moet gezegd: de Vlapjes steunen elkaar door dik en dun. Tegen Genk nam de clan weer een twintigtal plaatsen in op de tribune.

“Ik heb ondertussen geaccepteerd dat Michel bij Anderlecht voetbalt”, verklapte ook mama Tineke. “Ik heb lang gezegd: Blijf nog een jaartje bij Heerenveen. Maar Michel wilde de stap graag maken. Al zijn er nog moeilijke momenten. Dat je niet even je arm om je kind kunt leggen, maar ik ben trots als ik zie hoe Michel en Claire zich toch staande houden in Brussel.”

Grote aanpassing

Het was een grote aanpassing. Vorig seizoen woonde Michel Vlap nog bij zijn ouders in Friesland en zijn vriendin Claire bij haar pa. Nu hebben ze wel een penthouse in Brussel, maar moeten ze het alleen rooien in een ander land. Claire studeert Media & Entertainment in Mechelen. Allemaal niet simpel, zeker niet bij Anderlecht waar alles is uitvergroot. “Michel is niet veranderd, maar de wereld rondom hem wel”, aldus broer Patrick.

Maar nu vond hij weer het juiste spoor. Kompany en Vercauteren vroegen Vlap met meer diepgang en durf te voetballen. Hij moest meer een vuist maken in de hardere Belgische competitie. Het predicaat miskoop – in dezelfde categorie als Stanciu – wierp hij alvast (even) van zich af. Nu moet Vlap de lijn doortrekken. Hij blijft wel die eenvoudige jongen uit Friesland, want na zijn twee goals schonk hij een truitje weg aan een jeugdtrainer van Heerenveen. Hartelijkheid zit in zijn bloed. “Soms wil Michel wel wat stoer doen, hoor”, besloot vriendin Claire in de Leeuwarder Courant. “Maar dan zeg ik snel: doe even normaal.”