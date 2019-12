Amerikaanse regeringsverantwoordelijke vindt omstreden vonnis na dood Saudische journalist “belangrijke stap”

Een hoge Amerikaanse regeringsverantwoordelijke heeft het omstreden vonnis van een Saudische rechtbank naar aanleiding van de moord op de dissidente journalist Jamal Khashoggi “een belangrijke stap” genoemd en toonde zich daarmee gematigd positief.

Eerder op de dag had een rechter in Saudi-Arabië vijf personen in de zaak tot de doodstraf veroordeeld. Drie andere beschuldigden kregen in totaal 24 jaar cel voor het “toedekken” van de misdaad.

“Het vonnis van vandaag is een belangrijke stap in de goede richting om degenen die verantwoordelijk zijn voor deze afschuwelijke misdaad ter verantwoording te roepen”, aldus de bron binnen de regering. “We moedigen Saudi-Arabië aan om een eerlijk en transparant gerechtelijk proces voort te zetten.”

Kritiek op vonnis

Khashoggi, die schreef voor de Washington Post, werd vermoord toen hij op 2 oktober 2018 het Saudische consulaat in Istanbul binnenging. Hij wou daar documenten ophalen voor zijn huwelijk met de Turkse Hatice Cengiz, die hem buiten opwachtte. Zijn lijk is nooit gevonden. De journalist leunde aanvankelijk bij het Saudische bewind aan, maar stelde zich later kritisch op.

Volgens de CIA en een deskundige van de Verenigde Naties was de moord besteld door kroonprins Mohammed bin Salman.

De Amerikaanse regering kreeg in de zaak heel wat kritiek te slikken wegens de nauwe banden met Saudi-Arabië. Op een officiële reactie van het Witte Huis is het voorlopig nog wachten.

Het vonnis is omstreden. Zo noemt de rapporteur van de VN het “een farce” en is ook Turkije niet te spreken over de vrijspraak van twee hoofdverdachten, de adviseur van de kroonprins en het hoofd van de inlichtingendienst.

Reporters zonder Grenzen denkt dat het proces achter gesloten deuren en het vonnis een middel kunnen zijn om “voorgoed de getuigen van de moord te doen zwijgen”.