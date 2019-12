Scheidsrechters in Griekenland staken tegen voortdurende intimidaties

De scheidsrechters in de Griekse eerste klasse hebben maandag bekendgemaakt vanaf het weekend van 4 en 5 januari te zullen staken tegen de nieuwe gewelddaden aan hun adres. De staking kent voorlopig geen einddatum.

In eerste instantie wilden de scheidsrechters in het weekend van 11 en 12 januari beginnen aan hun staking, maar na nieuwe incidenten zondagavond tijdens het doelpuntenloos gelijkspel tussen Volos en Olympiakos werd besloten de stakingsaanzegging een week te vervroegen.

“Ons geduld is op”, leggen de scheidsrechters uit in een persbericht. “We missen respect en begrip in ons beroep. We willen dat er een einde komt aan de intimidaties en de herhaaldelijke kritiek van de clubs aan ons adres.”

Geschorst

Na de wedstrijd van zondag bekritiseerde Olympiakos de arbitrage erg hevig. De club uit Piraeus uitte beschuldigingen van corruptie. Nadien gingen supporters van de club een scheidsrechter voor zijn eigen huis intimideren.

De vijf betrokken scheidsrechters bij de wedstrijd bij Volos, twee op het veld en drie videorefs, werden voorlopig geschorst door de Griekse federatie, in afwachting van een onderzoek. De bond veroordeelde elke aanval op de scheidsrechters, maar gaf toe dat “de VAR in deze wedstrijd onder de verwachtingen presteerde”.