Klachten over privacy bij elektronische patiëntengegevens

Er rijzen steeds meer vragen over het gebruik van elektronische patiëntendossiers, waarin medische gegevens staan. Vooral het systeem Nexuzhealth, waarmee ongeveer de helft van de Vlaamse ziekenhuizen werkt, zou de privacy schenden. Dat schrijft De Morgen dinsdag.

Alle ziekenhuizen werken tegenwoordig met een elektronisch patiëntendossier, waarin ze alle medische gegevens van de persoon bijhouden. Vanuit de overheid worden ze gestimuleerd om gegevens uit te wisselen. Maar gevoelige info zoals gezondheidsgegevens delen, kan alleen met zogenaamde ‘informed consent’ van de patiënt. Die moet dus wéten dat het gebeurt en ermee akkoord gaan.

Het Vlaamse Patiëntenplatform kreeg echter al verschillende klachten binnen over Nexuzhealth, het elektronische patiëntenplatform dat werd ontwikkeld binnen het UZ Leuven. Het UZ Leuven liet ook partnerziekenhuizen in het systeem stappen. Ongeveer de helft van alle Vlaamse ziekenhuizen werkt momenteel met Nexuzhealth of is de software aan het installeren. Concreet betekent het dat medische gegevens van een patiënt in het Jan Ypermanziekenhuis in Poperinge ook ingekeken kunnen worden door artsen in pakweg het Jessa Ziekenhuis van Hasselt of het AZ Sint Lucas in Brugge.

Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) vraagt de beheerders om uitleg. Ook de Gegevensbeschermingsautoriteit bereidt een advies voor. Dat wordt in het voorjaar verwacht. Bij Nexuz zelf benadrukken ze dat het systeem heel goed beveiligd is. Zorgverleners krijgen in theorie slechts toegang tot het dossier volgens hun rol in het zorgproces.