Erdogan stuurt meer imams dan ooit naar België

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan stuurt volgend jaar een veertigtal nieuwe imams naar ons land, veel meer dan de voorbije jaren. Die moeten het tekort opvangen waarmee veel Turkse moskeeën heten te kampen, zo meldt Het Laatste Nieuws dinsdag.

“Sommigen komen hier slechts voor een maand en dienen om het grote tekort aan imams tijdens de ramadan op te vangen “, verduidelijkt Hakan Celiköz, bestuurslid bij de Turkse Unie. “Maar anderen zullen langer blijven. Zestig procent van onze imams is immers aan vervanging toe, want hun verblijfsvergunning is beperkt tot drie jaar en in vele gevallen is die al verstreken.”

Bij de Belgische tak van Diyanet, het Turkse ministerie van Godsdienst, was maandag niemand bereikbaar voor commentaar, aldus de krant.

Omstreden

Vlaanderen telt een vijftigtal moskeeën die in handen zijn van Diyanet. Daarvan zijn er dertien erkend en gesubsidieerd. Volgens Celiköz is het vooral in de niet-erkende moskeeën dat zich de grootste tekorten voordoen.

De import van imams uit Turkije is echter omstreden, omdat de overheid hier eigenlijk wil dat de gebedsleiders aangeduid en opgeleid worden door de Moslimexecutieve. Bovendien heeft Diyanet de reputatie een ‘lange arm’ van het Turkse regime te zijn, die zich over veel meer dan alleen maar godsdienst buigt. Volgens de Staatsveiligheid zorgt Diyanet voor polarisering binnen de Turkse gemeenschap door tegenstrevers van Erdogans AK-partij als “staatsvijanden” af te schilderen.