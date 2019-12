Open oorlog bij de VRT na brief van directie over omstreden topman: “Manipulatief, polariserend, deloyaal”

In messcherpe bewoordingen vragen vier directeurs van de VRT in een brief aan de raad van bestuur om het ontslag van Peter Claes, de directeur Media en Productie. Ze hebben het onder meer “over intimidatie van gedegen medewerkers, en van leden van de directie en het management wanneer ze het niet eens zijn met hun algemeen directeur”, “het bevorderen van angst bij de eigen medewerkers”, en “polarisering in de hand werken”.