Ze lijken water en vuur en toch slaan politie en ‘verkliksite’ voor controles handen in elkaar

Brussel - De Brusselse politie en de Facebookpagina ‘Alertes Contrôles de Police - Infos Bruxelles’ werken samen aan een eindejaarscampagne tegen alcohol achter het stuur. Opmerkelijk: de Facebookpagina is een verkliksite voor politiecontroles.

Met meer dan 150.000 volgers is de pagina zeer bekend in en rond Brussel. Dagelijks verschijnen er tal van locaties waar de politie controles uitvoert, maar ook informatie zoals verkeersproblemen. Nu kwam de beheerder op het idee om een sensibiliseringscampagne op te starten tegen alcohol achter het stuur.

Een van de opvallende partners is de Brusselse politie zelf. “Eigenlijk via onze hoofdinspecteur van de fietsbrigade David Stevens”, zegt Olivier Slosse van de Brusselse politie. “Hij werd via de pagina zelf vaak gesignaleerd tijdens controles. Bovendien is hij actief in de reacties. Het leek ons geen slecht idee om zo’n site om te zetten naar een sensibiliseringscampagne voor verstandig gedrag in het verkeer. We bereiken zo een publiek dat ons vaak op een andere manier bekijkt.”

Op de campagneaffiche staat onder andere David Stevens zelf. “Zwaar avondje drinken? Kies zelf met wie je naar huis gaat”, luidt het opschrift.