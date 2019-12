Moskou probeert weersatelliet te redden na inslag van meteoriet

Een van de Russische weersatellieten van het type Meteor-M is oncontroleerbaar geworden na door iets te zijn geraakt, wellicht door een micrometeoriet, zo heeft het Russische ruimtevaartbureau Roscosmos dinsdag bekendgemaakt.

“Veroorzaakt door een invloed van buiten (vermoedelijk een micrometeoriet) werd aan boord van de Meteor-M (met identificatienummer 2-2) een noodsituatie gerapporteerd”, zegt Roscosmos. Daardoor veranderden de parameters van de baan, en de satelliet raakte onbestuurbaar, met een hoge hoeksnelheid. Daarna schakelde het ruimtetuig zichzelf in een energiebesparende modus.

Ondertussen is de kunstmaan weer onder controle. Specialisten op de grond hebben geregelde communicatie en controlesessies ermee. Telemetrische data en andere informatie lopen binnen.

Wanneer de Meteor-M in het “zicht” kwam van de Russische grondstations en contact nam, startten pogingen om de weersatelliet weer operationeel te krijgen.

De Meteor-M 2-2 is op 5 juli van op de oostelijke ruimtehaven Vostotsjni gelanceerd. Bouwer was VNIIEM. De eerste Meteor-M is in 2009 de ruimte ingegaan, de tweede in 2014. De Meteor-M 2-1 ging in 2017 verloren bij een mislukte lancering.