Bartenders worden klaargestoomd voor eindejaarsfeesten

Antwerpen - Met de eindejaarsfeesten voor de deur is het voor de horeca weer alle zeilen bijzetten. De zoektocht naar geschikt personeel verloopt niet altijd even vlot. Maar ook door het jaar ondervinden horecazaken moeite om de juiste medewerkers aan te trekken. Er is bijvoorbeeld een chronisch gebrek aan professionele bartenders. Het Learning for Life opleidingsprogramma probeert daar wat aan te doen.

Met succes zo blijkt. Sinds het programma, een initiatief van Diageo in samenwerking met Horeca Forma, VDAB en Stad Antwerpen, van start ging werden al 33 werkzoekenden opgeleid tot professioneel bartender van wie er 25 effectief in de horeca aan de slag zijn. Zopas is nog een nieuwe, derde lichting van 11 cursisten klaargestoomd. Beka Gogeshvili (26) uit Antwerpen is een van hen. Binnenkort start hij in het nieuwe restaurant Fiera in de Handelsbeurs in Antwerpen.

De kersvers klaargestoomde bartender had al ervaring in de horecawereld. “Maar tussen ervaring en kennis is nog een verschil”, zegt hij. “Ik heb onder meer als zaalverantwoordelijke gewerkt en een eigen zaak gerund. Maar over cocktails en spirits had ik geen kennis. Als professioneel bartender moet je onder meer kunnen mixen en smaken kennen, maar ook weten hoe alcoholische drank wordt gemaakt. Die kennis van zaken wordt steeds belangrijker in de horeca.”

Professionele docenten

Naast kennis staat in de gespecialiseerde opleiding van Learning for Life het aanleren van praktische vaardigheden centraal. “Ik heb er heel veel uit geleerd, vanaf hoe alcohol gemaakt wordt tot het in het glas belandt, zeg maar. De lessen worden gegeven door allemaal heel professionele docenten uit de sector zelf en je krijgt heel veel praktijk. Het is heel intensief, maar het is absoluut een aanrader, zowel voor mensen zonder ervaring, als anderen met reeds veel ervaring maar zonder de benodigde kennis”, getuigt Beka Gogeshvili.

Dankzij de opleiding heeft hij meteen ook zijn droomjob te pakken. “Ik had bij hen al stage gelopen en heb nu een aanbieding gekregen bij Fiera in de gerestaureerde Handelsbeurs. Het restaurant wil zich profileren als de nieuwe hospitality hotspot van Antwerpen en het is een enorm fijne uitdaging daaraan te kunnen meewerken. Het is opnieuw van nul beginnen, maar nu kan ik alle kennis die ik heb vergaard en voorgaande ervaring meenemen in een leuke uitdaging”, glundert Gogeshvili.

