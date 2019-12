Na jaren voor zijn moeder te zorgen, gaat moeder van Bart De Wever naar rusthuis: "Dat is me zwaar gevallen"

Antwerpen - Voor Bart De Wever is 2019 op familiaal vlak niet in de beste omstandigheden geëindigd. De burgemeester van Antwerpen en N-VA-voorzitter ving zijn moeder jarenlang bij hem thuis op, maar omdat ze zorgbehoevender werd verhuisde ze naar een woonzorgcentrum. “Dat is zwaar gevallen”, zegt De Wever bij Gazet van Antwerpen.

Professioneel noemt hij de eedaflegging zijn mooiste moment, en familiaal vond hij de marathon die hij met zijn vrouw liep een hoogtepunt. “Een heel mooi moment”, aldus De Wever. Minder positief was het drugsgeweld in zijn stad. “Ik hoop dat de volgende federale regering daar de juiste beslissing neemt, want als land schieten we daar momenteel tekort”, zegt de burgemeester.

Maar De Wever blikt ook terug op wat hij familiaal het dieptepunt van het jaar noemt. “2019 is een kanteljaar geworden op familiaal vlak”, klinkt het. “Ik heb vele jaren mijn moeder bij mij thuis kunnen opvangen, maar zij is erg zorgbehoevend geworden. Na een verblijf in het ziekenhuis bleek het niet meer mogelijk en heel recent hebben we haar dan ook verhuisd naar een woonzorgcentrum.”

Die beslissing is zwaar gevallen, zegt De Wever. “Dat is geen eenvoudige zaak geweest. In 2020 hoop ik dat wij opnieuw balans vinden in ons gezinsleven en opnieuw harmonie vinden na de moeilijke periode die wij hebben meegemaakt.”

BEKIJK. Bart De Wever blikt terug én vooruit: “Een nieuw evenwicht zoeken”

bekijk ook

Bart De Wever opent Belgisch ski- en snowboardkampioenschap met vlotte afdaling… in maatpak

N-VA viert Vlaamse feestdag met Bart De Wever in een leeuwenpakje

Waarom niet Bart De Wever, maar wel Jan Jambon minister-president is geworden