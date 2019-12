Staking bij Febelco: 90 procent van personeel legt werk neer

/ Heusden-Zolder - Bij Febelco, een groothandelaar in geneesmiddelen, is een staking uitgebroken. Het personeel is ontevreden over de werkregeling voor de feestdagen, zo meldt de vakbond ACV Puls dinsdag.

ACV Puls stelt dat in de vestiging in Zolder alvast 230 van de 240 werknemers het werk hebben neergelegd. Over de actiebereidheid in de andere vestigingen bestaat nog geen duidelijkheid. Volgens de website van het bedrijf telt Febelco in totaal negen vestigingen in België.

Concreet vragen de bonden dat de werknemers met kerstavond en oudejaarsavond om 17.30 uur naar huis kunnen gaan. “De staking komt er nadat er vorige week bij de FOD Werk een mislukte verzoeningsvergadering daarover plaatsvond”, zegt Elien Broeckhove van ACV Puls. “Maar we hadden het onderwerp een jaar geleden al op de agenda geplaatst. We vragen dat onze werknemers twee keer per jaar, tijdens de feestdagen, op een behoorlijk uur thuis kunnen zijn. Maar onze eisen zijn altijd weggelachen door de werkgever.”

De vakbonden hadden voor de actie een stakingsaanzegging op nationaal niveau ingediend. Het is de bedoeling om ook op dinsdag 31 december opnieuw het werk neer te leggen. “Maar als er een voorstel komt van de directie, zijn we uiteraard bereid om daarnaar te luisteren”, zegt Broeckhove. “Niets sluit uit dat we voor 31 december nog een oplossing vinden.”