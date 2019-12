Netflix-toplui krijgen opslag: CEO krijgt 34 miljoen aan aandelen

De twee topmanagers bij Netflix, CEO Reed Hastings en de verantwoordelijke voor de content Ted Sarandos, krijgen opslag na Nieuwjaar. Hastings krijgt 34 miljoen dollar in aandelenopties. Dat is een verhoging met 10 procent tegenover dit jaar.

Uit documenten die Netflix indiende bij de beurswaakhond blijkt wel dat het vaste salaris van Hastings daalt van 700.000 naar 650.000 dollar per jaar. Hastings is mede-oprichter van Netflix.

Ted Sarandos krijgt even veel betaald als Hastings, maar de verhouding tussen aandelenopties en traditioneel salaris is anders. Sarandos kan volgend jaar rekenen op 20 miljoen dollar loon, aangevuld met 14,65 miljoen aan aandelenopties.

Het aandeel van Netflix steeg dit jaar met 24 procent in waarde. In 2018 was dat 39 procent.