Nederlander wurgt Indonesische ex-vrouw met USB-kabeltje omdat ze te hard snurkt

De Indonesische politie heeft maandag een 56-jarige Nederlander opgepakt op verdenking van moord op zijn ex-vrouw. De man wurgde de 42-jarige vrouw op Oost-Java met een USB-kabel omdat ze te hard snurkte.

Dat melden Indonesische media. De opgepakte Nederlander H.T. was twee jaar met het slachtoffer getrouwd, de 42-jarige Nur Hofiani. Ze kregen een kind, maar scheidden in 2016, bevestigt politiefunctionaris Arman Asmara Syarifuddin.

Volgens hem werd de scheiding in goed overleg geregeld en hadden de twee nog altijd een goed contact. De vrouw kwam nog altijd regelmatig naar zijn huis, en hij ook naar haar woning. Toch waren er de laatste tijd spanningen omdat de vrouw vaak geld leende, maar nooit terugbetaalde.

Maandagochtend ging het mis. Het slachtoffer bezocht die avond het huis van de blanke Nederlander die al jaren in het gebied woonde, en viel daar later in slaap terwijl de vijftiger naast haar televisie keek.

Alcohol en drugs

De verdachte stoorde zich aan het gesnurk van de vrouw, maar slaagde er niet in haar wakker te krijgen. Omdat de vrouw niet ophield met snurken, pakte hij een USB-kabeltje en bond die om haar nek. Hij trok het snoer aan en kort erna overleed de vrouw. “We denken niet dat de moord was gepland, maar gaan er wel vanuit dat de verdachte alcohol heeft gedronken, gemixt met drugs”, laat de officier die het onderzoek leidt, weten.

Foto: rr

Het lichaam van het slachtoffer werd gevonden in een van de kamers van het huis van de Nederlander. De zaak kwam aan het licht toen de verdachte de buren vroeg om hem naar het ziekenhuis te brengen. Onderweg zou hij hebben toegegeven de moord te hebben gepleegd. De buren waarschuwden onmiddellijk de politie die hem in het ziekenhuis arresteerde. Daar zou de man de man de moord hebben bekend.