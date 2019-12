CLUBNIEUWS. Vietnamese Messi vertrekt weer bij STVV

Met het kerstvoetbal voor de deur (een volledige speeldag op Tweede Kerstdag en vrijdag 27 december) viel er ook vandaag wel wat clubnieuws te rapen. Wij bundelden voor u de belangrijkste nieuwtjes:

STVV. Vietnamese Messi vertrekt

CP 15, oftewel Cong Phuong Nguyen, dé voetbalgod in Vietnam, verlaat STVV alweer. ‘Cong’, die met grote trom werd binnengehaald in de zomer, slaagde niet in Sint-Truiden en keert terug naar zijn thuisland. De man met 2,5 miljoen volgers op Instagram werd de Vietnamese Messi genoemd. Helaas kwam het op de Belgische velden nooit verder dan een invalbeurt tegen Club Brugge. Cong werd gehuurd van Hoang Anh Gia Lai FC. Hij voetbalt na Nieuwjaar voor Ho Chi Minh City Club in Vietnam.

Beter nieuws was er voor Wolke Janssens. Hij mocht op Stayen een nieuw contract ondertekenen. Normaal gezien was het in juni einde verhaal voor Janssens.

De kans dat Boli nog in STVV-shirt te zien zal zijn, is erg klein. De spits blijft ook tegen Waasland-Beveren allicht geblesseerd aan de kant. Na Nieuwjaar speelt hij naar alle waarschijnlijkheid voor een nieuwe werkgever.

Gisteren werd er niet getraind. Vandaag start de voorbereiding van de match tegen Waasland-Beveren van nu donderdag. De kans dat Nicky Hayen daar De Ridder (hamstrings), Janssens (knie) of De Bruyn (hamstrings) recupereert, is erg klein.(gus)

KV KORTRIJK. Vandaag en ook morgen training

Zondag kreeg de groep vrij omdat iedereen zaterdag al kon uitlopen na de match in Eupen. De groep trok naar De Warmste Week om de opbrengst van een aantal activiteiten te overhandigen. Vandaag en ook op Kerstmis wordt getraind. Kage bleek zaterdag nog ziek, Mboyo was niet honderd procent fit. De match tegen Cercle is een risicomatch. De bekermatchen tegen Antwerp worden telkens op donderdagavond om 20.45 uur gespeeld.(kv)

KV OOSTENDE. Akpala ondergaat scan

De blessure van Akpala zou meevallen. Afgelopen vrijdag moest de aanvaller gewisseld worden met een probleem aan de hamstrings, maar het gaat waarschijnlijk niet om een scheur. Tot 30 december om 21 uur kunnen fans bieden op gedragen shirts van KVO. In het kader van de kerstactie van de Pro League speelt KVO in een shirt met het logo van Younited Belgium, de sociale partner van de Pro League, op Charleroi. Canesin tekent vandaag een contract bij de Braziliaanse eersteklasser Atletico Paranaense.(jve, rpo)

STANDARD. Op stage tegen Axel Witsel en Thorgan Hazard

Vrijdag, een dag na de match tegen AA Gent, krijgen de Standard-spelers acht dagen vakantie. Tussen 4 en 11 januari staat de winterstage gepland in het Spaanse Marbella. Daar oefenen de Rouches twee keer: op 7 januari tegen het Borussia Dortmund van Axel Witsel en Thorgan Hazard en op 10 januari tegen PEC Zwolle.(bfa)

ZULTE WAREGEM. Pletinckx verlengt contract tot 2023

Ewoud Pletinckx ziet zijn goede prestaties beloond worden met een fikse contractverlenging. De 19-jarige verdediger zette zijn handtekening onder een contract tot 2023. Het gaat snel voor Pletinckx, die zijn eerdere verbintenis op het einde van dit seizoen zou zien aflopen. De jeugdinternational trok vorig jaar mee op winterstage naar Marbella. Dezer dagen is hij een vaste waarde. “Ik ben blij met het vertrouwen. Ik voel me hier uitstekend en dit is de ideale plaats om verder te ontwikkelen.”(jcs)

CERCLE BRUGGE. Taravel traint individueel

Kevin Hoggas werd na Zulte Waregem verkozen tot man van de match. Jérémy Taravel trainde gisteren individueel. Biancone is geschorst voor de slotmatch van 2019 op Kortrijk. Het bestuur regelt en betaalt het busvervoer van de fans naar Kortrijk, gisteren waren er al acht bussen vol. Kortrijk-Cercle blijkt tot veler verrassing wel een risicomatch, er geldt een combiregeling.(kv)

WAASLAND-BEVEREN. Vandaag duidelijkheid over blessure Wiegel

Andreas Wiegel verliet tegen Standard al mankend het veld met een blessure. Of de Duitse rechtsachter fit raakt voor de match tegen STVV moet vandaag blijken. Al lijkt de schade op het eerste gezicht mee te vallen. De spelers die zaterdagavond tegen Standard in actie kwamen verschenen gisteren niet op het oefenveld, maar werkten binnen in de fitness.(whb)