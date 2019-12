Moordenaar wil vervroegd vrijkomen, familie slachtoffer is ontzet: “Hij is een gevaar voor de maatschappij”

Antwerpen / Wijnegem / Lille / Brasschaat -

Igor Veys (44), de man die samen met twee kompanen levenslang kreeg voor de moord op Gert Van Roy (30) in 2001, een barman van de Lilse Golfclub, wil met een enkelband vrijkomen. Vorig jaar kreeg Veys nog een bijkomende celstraf van 37 maanden voor drugshandel in de cel. De familie van de vermoorde papa van een dochter van 7 maanden reageert verbolgen. "Veys is een onverbeterlijke beroepscrimineel en een psychopaat. Hij zou nooit meer mogen vrijkomen", zegt Leo Van Roy, de broer van Gert.