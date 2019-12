Jonge overvallers Brugse apotheek worden vandaag nog opgesloten in Tongeren

Brugge / Tongeren - De drie minderjarigen voor wie geen plaats was in een gesloten instelling nadat ze vrijdag een apotheek in Dudzele bij Brugge overvielen, zullen vandaag toch nog opgesloten worden. Ze zullen naar het Vlaams detentiecentrum in Tongeren gestuurd worden. Dat zegt het Vlaams Agentschap Jongerenwelzijn.

De drie 17-jarigen bedreigden vrijdagavond een apothekeres met een mes, en ze dwongen haar de inhoud van de kassa over te maken. De politie kon hen later oppakken na een ware klopjacht met honden en een politiehelikopter. Op maandagavond waren ze echter alle drie alweer op vrije voeten, hoewel de jeugdrechter hen in een gesloten instelling wilde. De reden: de jeugdinstelling in Everberg zat vol.

Die beslissing bracht de nodige commotie met zich mee bij de politiediensten.

“Ze zullen vandaag opgevangen worden in het Vlaams detentiecentrum in Tongeren”, zegt Peter Jan Bogaert, de woordvoerder van Jongerenwelzijn. Dat gebouw is de voormalige gevangenis van Tongeren. In 2018 maakte de toenmalige Vlaamse minister Jo Vandeurzen (CD&V) een aantal plaatsen vrij voor jongeren in dit gebouw.

De instelling is er in de eerste plaats voor jongeren die door de jeugdrechter uit handen gegeven worden, en dus als een volwassene berecht moeten worden. “Maar er zijn ook een aantal plaatsen voorzien, als overloop van Everberg.”

314 plaatsen

In totaal zijn er in Vlaanderen 314 plaatsen voor jongeren in gesloten instellingen. “Dat aantal is de afgelopen jaren al opgetrokken. In maart 2020 komen er opnieuw vijf plaatsen bij in Everberg”, zegt Bogaert. Toch lijkt dat niet altijd voldoende. In 2017 was er 744 keer geen plaats, toen een jeugdrechter een jongere wilde plaatsen.

“Nochtans is het ons beleid om zo veel mogelijk met alternatieve sancties te werken. Omdat wetenschappelijk onderzoek aantoont dat zo’n opsluiting een grote impact heeft op de jongeren, en op zijn omgeving. Dat betekent niet dat ze straffeloos blijven. We zetten in op alternatieve maatregelen: bemiddeling, of dialoog. We zoeken een aanpak op maat dat is meer arbeidsintensief, maar toont vaak een beter resultaat.”