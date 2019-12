Parket in beroep tegen vonnis van treinramp Buizingen om zwaardere straf te vragen voor Infrabel

Halle - Na Infrabel gaat nu ook het Brusselse parket in beroep tegen het vonnis dat de Brusselse politierechtbank heeft uitgesproken over de treinramp in Buizingen. Dat meldt het parket dinsdag. Het beroep van het parket is wel enkel gericht tegen Infrabel, zodat de rechtbank het bedrijf een zwaardere straf zou kunnen opleggen.

Spoornetbeheerder Infrabel kondigde vorige week al aan in hoger beroep te gaan tegen het vonnis over de treinramp in Buizingen, omdat de motivatie van dat vonnis volgens Infrabel de functionering van het spoornet op de helling zet. Infrabel benadrukte toen wel dat de beroepsprocedure geen enkel gevolg heeft voor de schadevergoedingen van de slachtoffers. Spoorwegmaatschappij NMBS gaat niet in beroep.

Dadelijk meer.