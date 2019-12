Auto gaat over de kop op A12, moeder en kind gewond

Breendonk / Liezele / Ruisbroek / Puurs-Sint-Amands - Op de A12 in Puurs, richting Brussel, is maandagnacht rond 2.30u een ongeval gebeurd. Een personenwagen raakte van de baan na een klapband.

De auto ging een paar keer over de kop en belandde in de gracht. In de wagen zat een gezin dat op weg was naar familie in het Brusselse. De moeder en een kind raakten gewond. Ze werden overgebracht naar het ziekenhuis.

Foto: bfm

De rechterrijstrook van de A12 richting Brussel was een tijdje afgesloten, maar dat zorgde gezien het nachtelijke uur niet voor grote verkeersproblemen.