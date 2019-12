Hoofddoekenverbod in twee Limburgse scholen is gerechtvaardigd, oordeelt hof van beroep

Maasmechelen - Het Antwerpse hof van beroep heeft dinsdag beslist dat het verbod op het dragen van een hoofddoek in twee scholen in Maasmechelen gerechtvaardigd is. De ouders van acht moslimmeisjes waren naar de rechtbank gestapt omdat ze zich niet konden vinden in het algemeen verbod op religieuze symbolen in het Gemeenschapsonderwijs (GO!).

In het Gemeenschapsonderwijs (GO!) geldt sinds 2013 een algemeen verbod op religieuze symbolen, zoals de hoofddoek. Maar in 2018 besliste de rechtbank van Tongeren dat acht meisjes van de middelbare GO!-scholen Maxwell en Nicola Tesla in Maasmechelen toch een hoofddoek mogen dragen. De ouders van de moslimmeisjes, “die stuk voor stuk een sterke religieuze overtuiging hebben”, waren naar de rechter gestapt omdat ze zich niet konden vinden in het hoofddoekenverbod in de school.

Sindsdien is een juridische strijd aan de gang. Die komt dinsdag ten einde. Het Antwerpse hof van beroep besliste dat het verbod op het dragen van een hoofddoek gerechtvaardigd is.