Dit viel onze royaltywatcher op in de toespraak van koning Filip: sombere passage en subtiele hommage aan Mathilde

België mag dan de ergste politieke crisis in jaren doormaken, koning Filip heeft er in zijn traditionele kersttoespraak nauwelijks woorden aan vuil gemaakt. Al roept hij de politici wel op dringend werk te maken van de vorming van een volwaardige federale regering. Waarom bleef hij zo mild na de aanslepende onderhandelingen? Wat heeft de achttiende verjaardag van zijn dochter Elisabeth hem geleerd? En hoe bracht hij subtiel hommage aan koningin Mathilde, met wie hij twintig jaar getrouwd is? Dit is wat onze royaltywatcher Wim Dehandschutter opviel in de toespraak van onze koning.