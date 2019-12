Liverpool kan dit jaar niet meer rekenen op Oxlade-Chamberlain

Alex Oxlade-Chamberlain is zaterdag niet ongeschonden uit de finale voor het WK voor clubs gekomen. De Liverpool-middenvelder heeft in het duel in Doha, dat The Reds na verlengingen met 1-0 wonnen van het Braziliaanse Flamengo, een blessure aan de ligamenten van de enkel opgelopen. Dat heeft coach Jürgen Klopp dinsdag laten weten. Oxlade-Chamberlain mist de Premier League-wedstrijden tegen Leicester (26/12) en Wolverhampton (29/12).

“Alex heeft een van de buitenste ligamenten van de enkel bezeerd”, legde de Duitse T1 uit. “We moeten afwachten hoe snel hij zal herstellen, moeilijk om daar nu meer over te zeggen. In een ver verleden had ik een keer dezelfde blessure, en ik weet dat het snel kan gaan maar soms ook een tijdje kan duren. Maar het is duidelijk dat hij dit jaar niet meer zal spelen.”

Liverpool wervelt dit seizoen door de Premier League en lijkt op weg naar de titel. Het team van Divock Origi (49 ptn) telt aan kop al tien punten meer (en een partij minder) dan eerste achtervolger Leicester, de volgende tegenstander. Manchester City volgt als derde met 38 punten.