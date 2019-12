Nieuwe tyfoon bereikt Filipijnen, duizenden mensen worden geëvacueerd

De tyfoon Phanfone heeft dinsdag Samar bereikt, een eiland in het oosten van de Filipijnen. De overheid heeft aan duizenden mensen gevraagd om hun woning te verlaten.

De tyfoon ging dinsdag rond 16.45 uur (lokale tijd) aan land ter hoogte van Salcedo, in de provincie Eastern Samar. De aankomst van het natuurgeweld ging gepaard met windstoten tot 150 kilometer per uur. Maar voorlopig is er nog geen sprake van gewonden.

Meerdere gebieden in de provincie worden ontruimd: de kustregio en de gebieden waar overstromingen en aardverschuivingen kunnen plaatsvinden. Om hoeveel mensen het gaat, kan de overheid niet meedelen.

“Sommige families twijfelen over de evacuering, omdat ze Kerstmis thuis willen vieren. Maar als ze weigeren rekening te houden met onze waarschuwingen, zullen de lokale ambtenaren hen dwingen om hun huis te verlaten”, zegt Reyden Cabrigas van de Civiele Bescherming. “Het doel is dat er geen slachtoffers vallen.”

De overheid had eerder ook al beslist om geen veerboten meer uit te laten varen, vanwege het ruwe weer op zee. Meer dan 23.000 passagiers zitten daardoor op kerstavond vast in havens in het oosten van het eiland Samar. Er zijn ook tientallen vluchten geschrapt.

De Filipijnen werden drie weken geleden ook al getroffen door een tyfoon. De doortocht van Kammuri kostte toen aan zeventien mensen het leven.