Dader die jogster brutaal verkrachtte geeft feiten eindelijk toe, slachtoffer herleeft: “Afgrijselijke dingen gedaan om te overleven”

Vilvoorde - Voor het Brusselse hof van beroep is dinsdag het proces gevoerd over de brutale verkrachting die in september 2016 plaatsvond in Vilvoorde. Het slachtoffer, een jogster, was daarbij herhaaldelijk misbruikt en in elkaar geslagen, zodat ze voor het leven verminkt is. Dinsdag gaf de verdachte, de 47-jarige Pascal P., voor het eerst toe dat hij die feiten had gepleegd, en bood hij zijn excuses aan. Het parket-generaal eiste 15 jaar cel voor de man, die in eerste aanleg nog veroordeeld was tot 19 jaar cel. Met het slachtoffer gaat het intussen beter.

De verkrachting vond plaats op zaterdagochtend 3 september 2016. Het slachtoffer was die ochtend thuis vertrokken om te gaan joggen op het wandelpad Schoewer, een verlengstuk van de De Bavaylei in Vilvoorde. Ze liep in de richting van de fietsersbrug die over de Woluwelaan loopt en kruiste een 400-tal meter verder een man die haar vastgreep. Ze werd op de grond gegooid en hevig geslagen in het aangezicht, waarbij ze voor het leven verminkt raakte. Vervolgens sleepte de dader haar mee naar een verdoken plaats, waar hij de vrouw meermaals op alle mogelijke wijzen verkrachtte. Zij hield aan de feiten blijvende verwondingen over.

Pas maanden later kon een verdachte geïdentificeerd worden. Op 13 juni 2017 had Pascal P. immers zijn ex-partner overvallen in hun stacaravan in Veurne. Hij had de vrouw verkracht en in elkaar geslagen. Volgens zijn eigen woorden was het enkel de tussenkomst van de vierjarige dochter van zijn ex die verhinderde dat hij de vrouw om het leven bracht. P.’s DNA, dat teruggevonden werd op een achtergelaten muts in Veurne, bleek overeen te komen met dat van de dader van de verkrachting in Vilvoorde.

15 jaar

P. ontkende tot voor de correctionele rechtbank staalhard elke betrokkenheid bij de feiten in Vilvoorde. Die rechtbank veroordeelde hem tot 14 jaar cel voor de verkrachting in Vilvoorde en 5 jaar cel voor de aanval op zijn ex, en sprak de terbeschikkingstelling van de strafuitvoeringsrechtbank uit voor 10 jaar.

Het parket-generaal vroeg vrijdag om slechts één straf, van 15 jaar, uit te spreken voor beide feiten, maar drong wel aan op de langst mogelijke terbeschikkingstelling.

“De psychologische en psychiatrische verslagen van deze man zijn huiveringwekkend”, zei substituut-procureur-generaal Jennifer Vanderputten. “Er is een enorme zelfingenomenheid en een totaal gebrek aan zelfkritiek. Het risico op recidive is groot en psychotherapie is volgens de experts niet zinvol.”

Razend

P. was enkel in beroep gegaan tegen de straf die hem was opgelegd en ontkende de feiten in Vilvoorde niet langer.

“We blijven achter met de vraag waarom een man met een blanco strafblad dergelijke gruwelijke feiten heeft gepleegd”, zei meester Saskia Kerkhofs, advocate van P. “Volgens mij moeten we die kaderen in het aanslepende conflict met zijn ex-partner, die hem de avond voor de feiten had buitengezet. Hij was daarover razend, maar begrijpt zelf nog steeds niet hoe hij dit heeft kunnen doen, en heeft onnoemelijk veel spijt.”

Slachtoffer herleeft

Het slachtoffer herleeft langzaam. Dat heeft ze dinsdag zelf verklaard. “Vreemd genoeg kan ik vandaag zeggen dat ik vooruit ben gegaan”, verklaarde de vrouw zelf. “Ik was toen, die dag, fysiek niet sterk genoeg. Ik heb toen afgrijselijke dingen moeten doen om te overleven, ik moest fysiek stoppen met vechten om te overleven. Maar mentaal ben ik nooit gestopt met vechten. Ik heb heel veel verloren die ochtend maar ik zal nooit opgeven. Leven is meer dan ooit een werkwoord, maar ik doe verder, en ik weet dat er ooit een dag komt dat leven geen werkwoord meer zal zijn, dat ik er weer van zal kunnen genieten.”

In een reactie op haar woorden zei Pascal P.: “Ik wil u mijn excuses aanbieden voor mijn lafheid, voor wat ik u heb aangedaan, voor al het kwaad dat ik u en uw familie heb aangedaan.”

Het arrest valt op 29 januari.