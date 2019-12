Kerstvoetbal belooft interessant te worden: Club wil 2019 in stijl afsluiten, zware opdracht voor Anderlecht en topper in Luik

Vandaag krijgen de heren voetballers nog een dagje respijt om te bekomen van het kerstdiner, maar vanaf morgen, Tweede Kerstdag, barst het kerstvoetbal helemaal los. En dit jaar staat er nog heel wat op het spel: leider Club Brugge sluit 2019 op Boxing Day af met een wedstrijd tegen Zulte Waregem, Standard en AA Gent kijken mekaar in een topper in de ogen en Anderlecht staat vrijdag voor de loodzware verplaatsing naar Antwerp.

Club raasde de voorbije maanden als een sneltrein door de competitie. Het team van coach Philippe Clement voert de stand aan met acht punten meer (en een partij minder) dan eerste achtervolger Antwerp, de enige ploeg die blauw-zwart over de knie kon leggen. Club wil 2019 in schoonheid afsluiten, maar zal tegen Zulte Waregem de punten niet cadeau krijgen. Essevee is als zesde volop in de running voor een plaats in Play-off 1 en hoopt in Jan Breydel te verrassen.

Anderlecht zakte in 2019 weg naar een dieptepunt. Het project rond Vincent Kompany komt maar moeilijk van de grond en de fiere Brusselaars, pas tiende, zullen heel wat stuntwerk nodig hebben om nog in de top zes te geraken. Frank Vercauteren en co kunnen zich wel optrekken aan de bemoedigende 2-0 zege van zondag tegen KRC Genk. Met het uitgekookte Antwerp krijgt paars-wit wel een heel ander elftal voor de kiezen dan de twijfelende kampioen. The Great Old staat knap tweede en is erop gebrand Anderlecht puntenloos weer naar de hoofdstad te sturen.

Standard en AA Gent spelen op Sclessin de kraker van de 21e speeldag. De Rouches (5e met 35 ptn) verloren afgelopen weekend knullig op Waasland-Beveren (2-1), en willen voor eigen volk revanche. AA Gent (3e met 36 ptn) draait een heel degelijk seizoen. De Buffalo’s deelden zondag in een pitigge clash met Club de punten (1-1) en hopen ook in Luik iets te rapen.

Voorts moet KRC Genk thuis de volle buit pakken tegen Eupen, en spelen middenmotors Moeskroen en KV Mechelen een belangrijk duel met het oog op de top zes. Ook voor de ploegen onderaan staat er dit eindejaar nog heel wat op het spel. KV Kortrijk speelt de kelderkraker tegen hekkensluiter Cercle Brugge, en Waasland-Beveren ontvangt Sint-Truiden. KV Oostende tot slot staat voor de lastige trip naar Charleroi, dat stevig bij de eerste zes zit.

De Jupiler Pro League gaat na deze speeldag even in winterslaap. De 22e speeldag staat vanaf vrijdag 17 januari op de planning.

Programma:

Donderdag 26 december:

KRC Genk - AS Eupen (14u30)

KV Kortrijk - Cercle Brugge (14u30)

Moeskroen - KV Mechelen (14u30)

Waasland-Beveren - Sint-Truiden (14u30)

Club Brugge - Zulte Waregem (18u)

Standard - AA Gent (20u30)

Vrijdag 27 december:

Charleroi - KV Oostende (18u)

Antwerp - Anderlecht (20u30)

Stand:

1.Club Brugge 46

2.Royal Antwerp 38

3.KAA Gent 36

4.Sporting Charleroi 36

5.Standard Luik 35

6.SV Zulte Waregem 31

7.KV Mechelen 31

8.KRC Genk 28

9.Moeskroen 27

10.RSC Anderlecht 26

11.Sint Truiden 23

12.KV Kortrijk 19

13.KAS Eupen 19

14.KV Oostende 18

15.Waasland-Beveren 14

16.Cercle Brugge 11