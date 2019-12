Tom Van Grieken over zijn ‘plan 2024’: “Vlaams Belang moet de grootste zijn en mee regeren in de gemeenten en in Vlaanderen”

Een partij worden die deelneemt aan het beleid in de gemeenten en op Vlaams niveau. Dat is het doel van Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken tegen 2024, zegt hij in een interview met Newsweek. “Het plan is de grootste te worden, in drie fases.”

2019 was voor Vlaams Belang een goed jaar. De partij haalde een opmerkelijke winst bij de verkiezingen op 26 mei en leek in de daaropvolgende weken zelfs te flirten met deelname aan de Vlaamse regering. Voorzitter Tom Van Grieken noemt het “een waanzinnig jaar vol successen”, maar hij richt zijn blik in het interview met Newsweek op 2024.

De grootste worden

“Ik heb bij de Vlaamse onderhandelingen vastgesteld dat het best belangrijk is dat je de grootste partij bent”, zegt Van Grieken. “Op die manier word jij de facto de informateur en de formateur. Dan heb jij de kaarten. Bijvoorbeeld in alle onderhandelingen heb ik alleen met (N-VA-voorzitter en Vlaams formateur, nvdr) Bart De Wever gesproken. Niet met andere politieke partijen. Dus ik had ook niet de nood, het was ook niet mijn rol om met andere partijen een dialoog op te starten.”

“Missie 2024”, zoals Van Grieken het noemde toen hij herverkozen werd als voorzitter, houdt in dat zijn partij absoluut de grootste wil worden. “Het plan is de grootste worden in Vlaanderen. En liefst nog aanzienlijk. Maar de bedoeling is de grootste, want dan hebben wij de kaarten in handen. Dan zijn we niet meer afhankelijk van anderen. Dan kunnen ze ons niet meer negeren.”

Beleidspartij

Van Grieken wil met Vlaams Belang een beleidspartij worden. “Zeker op gemeentelijk vlak, liefst ook op Vlaams vlak”, zegt de voorzitter. Hij heeft zelfs een plan om partijen als CD&V en Open VLD te overtuigen om in een coalitie met zijn partij te stappen. “Op basis van inhoud. Ik ben vrij zeker dat als men de gesprekken een kans had gegeven met ons, met De Wever en een derde partij, dat men aangenaam verrast had kunnen zijn over een ideologische, maar pragmatische benadering. Dat is één.”

“Twee: ik geloof dat er altijd drie fases zijn op het rechtse spectrum. De eerste fase is die van de nationalistische oppositie. Dat is Filip De Winter, Jean-Marie Le Pen, Bossi… Dat is rebels, schoppen tegen het systeem. Dan heb je een tweede fase, dat zijn de nepperds. De phoneys. Dat is Sarkozy met zijn hogedrukreiniger. Dat is Bart De Wever ook, dat is Silvio Berlusconi. En dan komt de derde fase. Die oude nationalistische oppositie die zich omvormt tot een nationalistische beleidspartij. Zien we in Italië met Matteo Salvini, en in Oostenrijk.”

bekijk ook

Tom Van Grieken laat niet in kaarten kijken na verkiezingen: “ Een nieuw Vlaams Belang stelt zich constructief op”

Dit was de eerste reactie van Van Grieken na verkiezingen