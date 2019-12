Sensatie Anae (9) mag nu ook dansen op trouwfeest van danseres Jeny

In november verbaasden de Brusselse danslerares Jeny Bonsenge en haar pupil Anae de wereld en zichzelf toen ze beiden uitgenodigd werden bij de Amerikaanse talkshowhost Ellen DeGeneres. Die prees de twee Belgen voor de boodschap die ze met hun dansvideo’s verspreiden: l’ amour n’a pas de couleur, of liefde kent geen kleur. Jeny is een Brusselse met Congolese roots, Anae komt uit de buurt van Charleroi. In de dansles leerden ze elkaar kennen.

Zo dik zijn ze intussen met elkaar dat Anae nu ook mocht dansen op het huwelijksfeest van Jeny in Brussel. In een filmpje dat Jeny deeld via Instagram is te zien hoe Anae zelfs op de eerste rij mag dansen, tussen de overwegend zwarte huwelijksgenodigden. “Zaterdag was een van de mooiste dagen uit m’n leven,” aldus Jeny (26). Na haar passage in de Amerikaanse tv-show met een miljoenenpubliek bouwt Jeny haar dansstudio verder uit. Anae noemt ze een natuurtalent. Via het dansen wil ze haar ook wat Congolese cultuur bijbrengen, en dat lijkt alvast duidelijk gelukt.

