Afgelopen week konden de lezers van Het Nieuwsblad hun stemmen uitbrengen voor het ‘Elftal van het Decennium’ van alle Belgische ploegen die het afgelopen decennium minstens twee seizoenen op het hoogste niveau speelden. De spelers die u kon kiezen, speelden vanaf 1 januari 2010 minstens 25 matchen voor hun team of - als de club dit jaar in de Jupiler Pro League speelt - ontpopten zich dit seizoen tot vaste waarde. Vandaag maken we van elke club het winnende elftal bekend. Dit is het ‘Elftal van het Decennium’ van Cercle Brugge.