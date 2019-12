AA Gent-coach Jess Thorup blikt tevreden terug op 2019, maar ziet nog werkpunten: “Onze uitwedstrijden moeten echt wel beter”

“Dit is toch iets speciaal, ook voor mij: zo’n persconferentie op kerstavond”, bleek Jess Thorup vanmiddag toch nog wat te moeten wennen aan het concept kerstvoetbal. Toch bleek de Deense coach allerminst verveeld te zitten met de laatste opdracht die zijn team wacht, alvorens ook de Buffalo’s kunnen genieten van een korte vakantie. “Ik voel bij mijn groep nog steeds de honger en de sfeer in de kleedkamer blijft zeer goed.”

AA Gent speelt op Boxing Day de topper bij Standard. “Ik zag hun grasmat, die oogt ook niet echt goed”, verwees Thorup nog even naar de veelbesproken grasmat van de Ghelamco Arena, die vorige zondag zwaar werd toegetakeld tijdens de Slag om Vlaanderen. “Daar moeten we ons dus ook zeker op voorbereiden. Maar het wordt uiteraard toch vooral een duel tussen twee ploegen die zo veel mogelijk punten willen sprokkelen met het oog op Play-off 1.”

“Meest tevreden over Europese prestaties”

De voorbije maanden boekte AA Gent enkele opvallende successen en ook Thorup blikte graag nog even terug op het (bijna) voorbije voetbaljaar 2019: “Ik ben het meest tevreden over hoe we in Europa hebben gepresteerd. Maar vergeet ook niet hoe we vorig seizoen in extremis nog dat Europese ticket hebben afgedwongen na drie cruciale topwedstrijden in Play-off 1. En met succes, want na drie voorrondes stootten we door naar de groepsfase waar we ongeslagen groepswinnaar werden. En als kers op de taart wacht er ons nu die prachtige affiche tegen AS Roma.”

Anderzijds ziet Thorup uiteraard ook nog enkele werkpunten die hij graag in 2020 had opgelost zien worden: “Onze uitwedstrijden kunnen zeker nog beter!”, klonk het kordaat. “Daar moeten we toch nog stappen zetten. Thuis loopt evenwel alles prima met dertien zeges in zestien duels, zonder ook maar één nederlaag. De grootste vooruitgang hebben we duidelijk geboekt in de manier waarop we als team functioneren. We pasten in het tussenseizoen het systeem ook lichtjes aan en je merkte hoe iedereen elke dag heel nieuwsgierig was om bij te leren. Met telkens ook de juiste attitude om als groep te groeien.”

Grootste uitdager van Brugge

Het duel op bezoek bij Standard belooft een laatste flinke opdracht te worden voor het team van Thorup die meteen ook het onderliggende belang van het duel inziet: “Ik ga akkoord dat Brugge al maandenlang op een constant hoog niveau presteert en daardoor ook terecht op één staat. Zelfs in Europa merkte je dat het verschil met die absolute topclubs niet zo groot was.”

Ondertussen worden AA Gent, Antwerp en Standard als voornaamste uitdagers geciteerd voor de tweede plaats maar Thorup ziet nog meer kapers op de kust: “Hopelijk zijn we één van de teams die met hen kunnen concurreren. Antwerp en Standard zijn natuurlijk ook van de partij maar onderschat ook zeker Zulte Waregem en Charleroi niet. En dan heb je ook nog Genk en Anderlecht. Het is dus niet zo makkelijk om de grootste uitdager van Brugge aan te duiden.”

Trainen op Kerstdag

“Hopelijk kunnen we donderdagavond in elk geval de eerste helft van dit seizoen goed afsluiten. We werken een heel normale wedstrijdvoorbereiding af, uiteraard hebben we met de jongens wel gesproken over die feestdagen maar uiteindelijk zullen we op Kerstdag gewoon ook weer trainen en ons optimaal voorbereiden op het duel in Luik.”