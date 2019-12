TRANSFERGERUCHTEN. Eriksen naar Real, Isco naar Chelsea?

Over enkele dagen opent de wintertransfermarkt in het voetbal en de gespecialiseerde internationale kranten en sites schakelden sinds maandag een versnelling hoger in de berichtgeving over de geruchten. Een klein overzicht van de laatste roddels.

Volgens The Mirror is Real Madrid van plan om enkele spelers van de hand te doen om deze winter plaats te maken voor Christian Eriksen van Tottenham. Daarom zou het team van Thibaut Courtois en Eden Hazard middenvelder Isco aan Chelsea hebben aangeboden voor een bedrag van 51 miljoen euro. Chelsea-coach Lampard zou volgens de Britse tabloid niet afkerig zijn voor dat aanbod aangezien hij in januari 175 miljoen euro mag spenderen aan transfers. Ook aanvallers Jadon Sancho (Dortmund), Wilfried Zaha (Crystal Palace) en Timo Werner (RB Leipzig) zouden op het lijstje van The Blues staan.

Krijgt Toby Alderweireld, die onlangs zijn contract verlengde, volgend seizoen een nieuwe topper naast zich centraal in de verdediging bij Tottenham? Express meldt dat José Mourinho er erg graag Issa Diop van West Ham bij wil om zijn defensieve organisatie op punt te zetten. Nadeel: West Ham wil minstens 58 miljoen euro voor de 22-jarige Fransman.

De meest begeerde speler van deze wintertransferperiode wordt ongetwijfeld het piepjonge Noorse godenkind Erling Haaland. De 19-jarige aanvaller van RB Salzburg staat in de belangstelling van zowat alle Europese topclubs. In de Daily Mail wordt Haaland nadrukkelijk gekoppeld aan Manchester United, terwijl het Italiaanse Tuttosport dan weer denkt dat Juventus de Noor zal binnenhalen.

Manchester United zou volgens The Sun aan zijn ervaren spelers Nemanja Matic (31) en Marcos Rojo (29) verteld hebben dat ze de club mogen verlaten in januari.

En wat met de aanvallers van PSG? Sky Sport Italia claimt te weten dat Edinson Cavani (32) op het einde van dit seizoen PSG transfervrij zal verlaten voor Atlético Madrid. Volgens Mundo Deportivo zouden de Parijzenaars in juni ook Neymar kwijtspelen. De Spaanse krant zegt dat FC Barcelona van zijn voormalige topspits een nieuw hoofddoel heeft gemaakt.