Obama is back! Voormalig president vertedert door baby op voorhoofd te kussen

Er is een video opgedoken op Twitter waarin de voormalige president van de Verenigde Staten Barack Obama zijn charmes nog eens bovenhaalt. Op een golfterrein ontmoet Obama de drie maanden oude baby Riley, die hij teder op het voorhoofd kust en “erg schattig” noemt.

Het fragment waarin Obama nogmaals toont hoe hij zo populair werd tijdens zijn twee termijnen als 44ste president, is intussen al een miljoen keer bekeken. Al wordt er hier en daar getwijfeld aan de echtheid van de beelden die op een golfterrein op Hawaï werden gefilmd.

“Schattig, maar in scène gezet”, klinkt het omdat de moeder van Riley pas enkele dagen een account op Twitter heeft. “Je hebt speciaal deze account gemaakt om deze beelden te kunnen delen.”

Een samenzweringstheorie of is de oud-president van plan zich in de komende verkiezingen te mengen?

