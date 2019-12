De Vlapjes vieren weer feest na zware weken bij Anderlecht : “Ik mag gewoon mijn kop niet laten hangen”

Het was van 15 september geleden dat Michel Vlap (22) nog eens negentig minuten had gespeeld. De spelverdeler van acht miljoen kreeg bij Anderlecht al bijna de stempel ‘MISKOOP’ mee, maar pakte tegen RC Genk toch uit met twee mooie goals. Dat zorgde best voor wat emoties bij zijn familie en vrienden.

Jürgen Geril