Na ruim 50.000 stemmen: ontdek hier “het Elftal van het Decennium” van uw favoriete club

Afgelopen week konden de lezers van Het Nieuwsblad hun stemmen uitbrengen voor het ‘Elftal van het Decennium’ van alle Belgische ploegen die het afgelopen decennium minstens twee seizoenen op het hoogste niveau speelden. In totaal werd ruim 50.000 keer gestemd. Vandaag maken we van elke club het winnende elftal bekend. Hieronder vindt u een overzicht van de beste elftallen van alle 22 deelnemende clubs, met een kort woordje uitleg.

AA Gent

AA Gent verraste in het seizoen 2014-2015 vriend en vijand door voor de allereerste keer landskampioen te worden. Behoorlijk wat spelers uit dat succesvolle seizoen komen dus terug in het ‘Elftal van het Decennium’, al zijn er met Brecht Dejaegere, Benito Raman en Moses Simon ook enkele opvallende afwezigen. Eveneens opvallend: de fans van de Buffalo’s houden van hun recente centrale middenvelders. Met Bernd Thijs, Sven Kums, Renato Neto en Vadis Odjidja Ofoe werden er maar liefst vier genomineerd.

Anderlecht

Vandaag loopt het weliswaar minder vlot, maar met vijf landstitels is Anderlecht dit decennium de grote slokop geweest in de Jupiler Pro League. Keuze in overvloed voor de paars-witte fans, dus. Dieumerci Mbokani en Romelu Lukaku fungeren als koningskoppel in de spits. Ook Vincent Kompany krijgt een plaats in het ‘Elftal van het Decennium’, hoewel hij dit decennium amper 7 competitiewedstrijden speelde. Voor publiekslievelingen Marcin Wasilewski en Matias Suarez was er geen ruimte.

Antwerp

Antwerp speelt pas sinds het seizoen 2017-2018 opnieuw in de hoogste klasse. Het zal u dus niet verbazen dat de meeste genomineerden vandaag nog steeds bij The Great Old spelen. Enkel Jelle Van Damme (Lokeren) en Geoffry Hairemans (KV Mechelen) zijn momenteel bij een andere club actief. De grootste afwezige is William Owusu, die nochtans goed was voor 44 doelpunten in 139 wedstrijden.

Beerschot

Ook die andere ploeg uit Antwerpen heeft dit decennium slechts enkele seizoenen op het hoogste niveau gespeeld. K. Beerschot A.V., zoals de club tegenwoordig heet, degradeerde in 2013 uit de Jupiler Pro League. De Kielse Ratten kunnen desondanks een ‘Elftal van het Decennium’ met enkele zeer bekende namen voorleggen. Dat de plaatsjes duur zijn, mocht Faris Haroun ervaren: hij werd niet genomineerd door onze lezers. Of heeft dat misschien te maken met het feit dat hij tegenwoordig voor grote rivaal Antwerp speelt?

Bergen

Het intussen ter ziele gegane Bergen speelde van 2011 tot 2014 drie jaar in de Jupiler Pro League, en dus waren ook voor de Henegouwers de keuzes beperkt. De grootste afwezige is Mustapha Jarju, die vijf stemmen tekortkwam om genomineerd te worden. Met Aloys Nong en Jérémy Perbet was de concurrentie in de spits natuurlijk bikkelhard.

Cercle Brugge

In het begin van het decennium deed Cercle Brugge regelmatig mee in de strijd om Play-off I en was het zelfs eenmaal eindwinnaar in Play-off II. Het waren betere tijden voor De Vereniging, die momenteel de rode lantaarn is in de Jupiler Pro League en ook enkele jaren in 1B doorbracht. Dat onze lezers heel wat spelers verkozen die aan het begin van het decennium bij Cercle Brugge speelden, is dus geen complete verrassing.

Club Brugge

Club Brugge was vooral in het tweede deel van het decennium succesvol, met twee landstitels - de eerste sinds 2005 - als beloning. Toch zijn er ook enkele nominaties die die successen niet hebben meegemaakt, zoals Ivan Perisic (nu bij Bayern München) en Carlos Bacca (nu bij Villarreal). Eveneens opvallend is de keuze voor Simon Mignolet in doel: hij is immers nog maar een half seizoen aan de slag bij de huidige competitieleider, maar troefde wel Mathew Ryan af. Ook clubicoon Timmy Simons kreeg van de fans een nominatie.

Eupen

Eupen speelde in 2010-2011 één seizoen mee in de hoogste klasse alvorens weer te degraderen. Sinds 2016 zijn de Panda’s er onafgebroken bij in de Jupiler Pro League, en dat toont zich ook in de keuze van onze lezers: de 11 genomineerden waren allemaal in de laatste drie seizoenen actief bij de club uit de Oostkantons. Enkelen van hen hebben het intussen ook ver geschopt, zoals Moussa Wagué (nu bij Barcelona) en Henry Onyekuru (nu bij Monaco).

KV Kortrijk

Bij KV Kortrijk zijn spelers uit verschillende periodes van het decennium populair gebleken. Dat blijkt nefast voor de huidige selectie van de Kerels, want linksback Kristof D’Haene is de enige huidige speler van KV Kortrijk die door onze lezers genomineerd werd voor het ‘Elftal van het Decennium’. Kortrijk is ook één van slechts drie ploegen waar vijf verdedigers verkozen werden. Met Ivan Santini en Teddy Chevalier hebben ze ook een klinisch duo in de spits.

KV Mechelen

Slechts één speler uit de huidige selectie van KV Mechelen werd genomineerd door onze lezers: Joachim Van Damme, die er een decennium vol ups en downs heeft opzitten. Met Sofiane Hanni heeft KV Mechelen ook een Profvoetballer van het Jaar afgeleverd: een opmerkelijke prestatie, aangezien Malinwa geen enkele keer Play-off I kon bereiken. Ook andere bekende namen zoals Olivier Renard, Ivan Obradovic en Julien Gorius werden genomineerd.

KV Oostende

KV Oostende kwam pas in 2013 terug in de hoogste klasse voetballen, maar sindsdien hebben de Kustboys zich wel gehandhaafd in de Jupiler Pro League. Dat leidt tot een selectie met enkele bekende namen, waaronder ook ex-internationals zoals Laurent Depoitre, Jordan Lukaku en David Rozehnal. Ook Wout Faes, pas sinds vorig seizoen aan de slag aan de zee, heeft zich al in de harten van het Oostendse publiek gespeeld.

KVC Westerlo

Westerlo schipperde dit decennium tussen 1A en 1B, maar het slaagt er toch in een mooi elftal voor te leggen. Spelers zoals Filip Daems, Birger Maertens en uiteraard de immer populaire Jef ‘Jefke’ Delen konden niet ontbreken in het ‘Elftal van het Decennium’. Opvallende afwezige is Khaleem Hyland, die tussen 2015 en 2017 in ’t Kuipke voetbalde en eerder ook bij Zulte Waregem en Racing Genk het mooie weer maakte.

Lierse

Bij Lierse, dat in 2018 failliet werd verklaard, vinden we opnieuw een mooi duo in de spits: Tomasz Radzinski en Wesley Sonck. Ook spelers die elders in de hoogste klasse hun kunnen bewezen, zoals Hernan Losada, Eiji Kawashima en Milos Maric, kregen een plek in het ‘Elftal van het Decennium’. Frédéric Frans en Thomas Wils spelen vandaag bij Lierse Kempenzonen, de club die de inboedel van Lierse overkocht en nadien een naamswijziging onderging.

Lokeren

Het kon zich lange tijd handhaven in de Jupiler Pro League, maar afgelopen seizoen zakte Lokeren naar 1B. Het zijn woelige tijden op Daknam, maar eerder in het decennium waren ze wel succesvol met twee bekerzeges en drie kwalificaties voor Play-off I. Dat leidt tot een ‘Elftal van het Decennium’ met heel wat bekende namen. Werd niet verkozen: Ivan Leko, die het met amper één stem verschil moest afleggen tegen Ayanda Patosi.

Moeskroen

Moeskroen kampioen? Ze zijn er dit decennium niet in geslaagd, maar Les Hurlus zijn na enkele moeilijke jaren wel opnieuw een vaste waarde geworden in de Jupiler Pro League. En met namen als Jonathan Bolingi, Taiwo Awoniyi, Omar Govea en Selim Amallah zijn er ook enkele jonge talenten die hun plek in het ‘Elftal van het Decennium’ verdiend hebben. Ook genomineerd: Trezeguet, de Egyptenaar die het bij Anderlecht nooit kon waarmaken maar intussen wel in de Premier League voetbalt.

OH Leuven

Oud-Heverlee Leuven is intussen alweer enkele seizoenen uit 1A verdwenen, waardoor de keuze voor Leuvense fans vrij beperkt was. Met Leandro Trossard, Bjorn Ruytinx en Jordan Remacle heeft OHL wel een sterke voorhoede in zijn ‘Elftal van het Decennium’. Pierre-Yves Ngawa is de enige genomineerde die anno 2019 nog actief is bij OH Leuven.

Racing Genk

Twee landstitels dit decennium, in 2011 en 2019: voor fans van Racing Genk was het wellicht geen makkelijke keuze. Rode Duivels Kevin De Bruyne en Thibaut Courtois zijn uiteraard de grote blikvangers van het ‘Elftal van het Decennium’, maar verschillende andere spelers zijn intussen ook aan de slag in de grote buitenlandse competities. Voor centrumspits Christian Benteke was er, opvallend genoeg, geen plaats: de Limburgse fans kozen resoluut voor Leandro Trossard en Leon Bailey.

Sporting Charleroi

In het seizoen 2010-2011 degradeerde Charleroi nog, maar die donkere tijden bevinden zich intussen al een tijdje in het verleden. De Henegouwers slaagden er de laatste tijd regelmatig in zich voor Play-off I te plaatsen en beschikken ook dit seizoen over een sterke kern. Ze kunnen bijgevolg ook uitpakken met een mooi ‘Elftal van het Decennium’. Heel wat namen die bekend in de oren klinken, konden geen plekje afdwingen.

Standard

Standard kon dit decennium geen enkele keer landskampioen worden, maar het ‘Elftal van het Decennium’ bulkt desondanks van de kwaliteit. Standard is ook één van de drie clubs waar vijf verdedigers verkozen werden, toch merkwaardig voor een topclub. De fans van de Rouches kozen ook voor slechts één spits, en er was geen plaats voor Paul-José Mpoku bij de beste elf. Ook opvallend: Steven Defour, enkele jaren geleden verguisd door de fans na zijn transfer naar Anderlecht, werd toch genomineerd.

STVV

STVV begon het decennium met een spetterende vierde plek in Play-off I, en dat zou de voorbije jaren ook het duidelijke hoogtepunt blijken. Toch zijn er van de ploeg van toen slechts twee spelers die in het ‘Elftal van het Decennium’ komen: Peter Delorge en Denis Odoi. Verder bestaat het team vooral uit spelers die sinds de terugkeer in 1A (in 2015) bij STVV onder contract stonden of staan.

Waasland-Beveren

In 2012 verscheen Waasland-Beveren na een fusie en enkele jaren afwezigheid opnieuw op het hoogste niveau. Sindsdien is de Wase club nooit meer gedegradeerd. Verschillende spelers uit het ‘Elftal van het Decennium’ kwamen ook bij grotere clubs terecht. Opvallend: slechts één speler uit het ‘Elftal van het Decennium’ speelt vandaag bij Waasland-Beveren. Dat is Aleksandar Vukotic.

Zulte Waregem

Na een al met al mooie tien jaar - met bijna een eerste landstitel in 2013 - vinden we ook bij Zulte Waregem een pak bekende namen terug in het ‘Elftal van het Decennium'. De grote blikvanger is natuurlijk Thorgan Hazard, de voormalige Profvoetballer van het Jaar en Gouden Schoen. De fans van Essevee hadden in hun elftal ook een plaats voor Junior Malanda, die in januari 2015 overleed in een auto-ongeluk. Soualiho Meïté, tegenwoordig aan de slag bij Torino, werd niet genomineerd.

Uit de ‘Beste Elftallen’ van de 22 ploegen die het afgelopen decennium minstens twee seizoenen in de Jupiler Pro League speelden kunt u nu uw ‘Elftal van het Decennium’ kiezen.