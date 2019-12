Pakkend moment: rood papier met namen overleden kinderen gaat de lucht in

Pakkend moment tijdens de Warmste Week. 217 rode vellen papier gingen de lucht in met op elk van hen de naam van een kindje, dat om het leven kwam. VZW ouders van een vermoord kind zamelden 2.185 euro in . Ze zijn een aanspreekpunt voor mensen die ook een kind zijn verloren op deze manier. Ze deelden 217 rode papieren uit aan het publiek met daarop telkens een naam en leeftijd van een vermoord kind. Het publiek hield die papieren massaal in de lucht, als eerbetoon. Daarna volgde een nummer van Bart Peeters. De ouders vielen elkaar, en Fien Germijns, in de armen. Het publiek bleef stil.