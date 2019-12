Poetin beschuldigt Polen van samenzwering met Hitler

De Russische president Vladimir Poetin heeft dinsdag Polen ervan beschuldigd een “bondgenootschap” te hebben gesloten met Hitler aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog en antisemitisch te hebben gehandeld. Dat zei hij in een toespraak voor enkele hooggeplaatste officieren van het Russische ministerie van Defensie.

Poetin zei dat hij archieven had ingekeken die door het Rode Leger in Europa na 1945 waren teruggevonden. Daaruit bleek dat verschillende landen, waaronder Polen, hadden samengezworen met de nazi-dictator, zei hij. “In wezen hebben ze samengezworen met Hitler, dit blijkt duidelijk uit de archiefdocumenten”, aldus Poetin. De Russische president zei dat hij “beledigd was door de manier waarop Hitler en Polen het zogenaamde Joodse vraagstuk bespraken”.

Agressieve retoriek

De afgelopen dagen laaide de diplomatieke spanningen weer hoog op tussen Rusland en Polen. De Russische diplomatie hekelde de “agressieve retoriek” van Polen, terwijl de Poolse diplomatie haar “bezorgdheid” heeft geuit en Russische functionarissen heeft beschuldigd van “een verkeerde voorstelling van zaken”.

Rusland hekelt al jaren de vergetelheid van het westen over de opofferingen die de Sovjet-Unie tijdens de Tweede Wereldoorlog heeft gemaakt.