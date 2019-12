Su-57-gevechtsvliegtuig neergestort in oostelijk Rusland

In het Russische Verre Oosten is dinsdag een gevechtsvliegtuig van het type Su-57 neergestort. Dat melden de autoriteiten aan het Russische staatspersagentschap Tass. De crash gebeurde in het gebied Chabarovsk. Het gaat om de eerste crash van een Su-57. Het vliegtuigtype is ingezet in een echte operatie tijdens de Russische interventie in Syrië.