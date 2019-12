Marvin werd twee jaar na verdwijning gevonden in dezelfde kleren bij pedofiel: “Dat is niet meer mijn zoon zoals ik hem ken”

De Duitse Marvin (15) uit Duisburg heeft voor het eerst zijn moeder terug in de armen mogen sluiten, nadat hij twee jaar lang vermist was. De politie vond de tiener verstopt in een kast in het huis van een 44-jarige pedofiel, die kinderporno zou hebben verspreid. Maar het moment waarnaar zijn moeder Manuela B. zo naar had uitgekeken, ging gepaard met schokkende vaststellingen. “De jongen die ik zag, deed me denken aan een gebroken man”, zegt ze in een interview met de West-Deutsche Allgemeine Zeitung.

Juni 2017. In een instelling in Oer-Erkenschwick ontbreekt plots elk spoor van de toen dertienjarige Marvin. De verzorgen gaan ervan uit dat hij weggelopen is, maar daar gelooft zijn omgeving weinig van. Twee jaar lang zal elk spoor van hem ontbreken.

Tot een agent de kastdeur opentrekt bij een verdachte, die kinderporno zou hebben verspreid. Marvin zit in elkaar gestuikt tegen de kastwand. Hij maakt een verwarde indruk en zijn nagels zijn opvallend lang. De kleren die hij draagt, zijn nog exact dezelfde als die van op de dag van zijn verdwijning. Praten doet hij amper.

Of hij zichzelf daar heeft verstopt, of iemand hem daar toe verplicht heeft, kunnen de agenten op dat moment niet zeggen.

In de armen

Afgelopen zaterdag kon Manuela haar zoon eindelijk opnieuw in de armen nemen. Tien minuutjes maar, en onder toezicht van een therapeute, want de jongen moest nog heel wat lichamelijke en psychische onderzoeken ondergaan. De moeder en stiefvader van Marvin hadden nochtans een verzoek ingediend om hem alleen te mogen spreken. Maar dat werd afgewezen.

“Marvin viel me in mijn armen en bleef me maar omhelzen. Hij was bijna twee koppen groter dan ik en hij wilde me niet meer loslaten en ik hem ook niet”, zegt zijn moeder in een Facebookpost. Hoe opgelucht ze ook was, ze besefte meteen dat er heel wat veranderd was. “De jongen in de kliniek herinnerde me totaal niet aan mijn zoon. Marvin had een gezwollen hoofd zo groot als een pompoen. Hij vroeg ook om zwarte kleding. Dat wil hij, dat krijgt hij.”

Gedwongen

De politie verklaarde vlak na de ontdekking dat er “geen enkel bewijs was dat de jongen tegen zijn wil in het appartement werd vastgehouden”. Maar daar begrijpen zijn moeder en stiefvader niets van, ook al bevestigt de tiener dat zelf. “Hij zegt dat hij vrijwillig in de woning verbleef, maar dat geloof ik niet. Ik ben weliswaar geen psycholoog, maar denk dat zich in zijn hoofd zoiets als een Stockholmsyndroom ontwikkelde en dat hij kalm werd gehouden met verdovende middelen.”

Het openbaar ministerie in Bochum bevestigde ondertussen dat de 44-jarige man eerder al veroordeeld was voor het bezit van kinderporno, maar in 2018 met een voorwaardelijke straf en een proeftijd aan een gevangenisstraf wist te ontsnappen. Nu is hij wel aangehouden, maar meer details geeft justitie niet vrij.

Bij de huiszoeking werd ook een 77-jarige man opgepakt, de vader van de verdachte. Hij werd later weer vrijgelaten.