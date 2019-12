Nederlands topmodel (20) overleed wellicht aan gevolgen van Brugada-syndroom

De plotse en onverwachte dood van het Nederlandse topmodel Lotte van der Zee begin maart was wellicht te wijten aan het Brugada-syndroom. Dat is een hartaandoening waarbij het hart normaal oogt, maar er toch ritmestoornissen zijn.

“Onze parel, ons alles, is woensdagavond overleden.” De ouders van Lotte van der Zee wisten niet wat hen op 6 maart overkwam. Hun 20-jarige dochter, een topmodel, leek kerngezond toen ze mee op skivakantie in Oostenrijk trok. Daar werd ze in hun hotelkamer onwel. Na een week in coma overleed ze aan een hartstilstand.

De oorzaak van het hartfalen bleef al die maanden een mysterie, maar het voorlopige autopsierapport lijkt nu toch meer duidelijkheid te brengen. Het hart van het topmodel is wellicht gestopt als gevolge van het ‘Brugada’-syndroom. Bij dat syndroom, genoemd naar de in ons land actieve topdokter Pedro Brugada, ziet het hart er normaal uit maar doen er zich toch hartritmestoornissen voor.

“Zelf hadden we het vermoeden dat ze was gedrogeerd”, zegt de moeder van Lotte, Eugeniek, aan de Nederlandse zender RTV Oost. “Dat wordt nog steeds onderzocht. De autopsie is nog steeds niet afgerond. Ooit hopen we de exacte oorzaak te kennen, maar wellicht moeten we leren leven met de vraagtekens.”