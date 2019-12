Tot 30 maanden gevraagd voor jongeren die buurvrouw terroriseren

Bree - Vier twintigers riskeren een gevangenisstraf van 12 tot 30 maanden omdat ze onder meer betrokken zijn bij de vernieling van de woning van hun toenmalige buurvrouw in Bree en het vernielen van een auto in Bocholt. Aan dit laatste incident hield een gehandicapte man een gebroken been over.

De jongeren zijn allemaal kennissen van de broers R. die in Bree en Bocholt bij de politie bekendstaan om het terroriseren van hun buren. Ook hun buurvrouw, waar de broers in 2016 een pand mee deelden, werd door de broers en hun vrienden geterroriseerd. Zo moest ze verschillende keren de politie bellen omdat de jongeren luide muziek speelden, drugs gebruikten en regelmatig op haar deur kwamen stampen.

Steeds erger

Op 4 september belde ze opnieuw de politie toen ze een schreeuw hoorde vanuit het appartement van de broers. De vriendin van een van de broers werd toen door haar vriend in elkaar geslagen. Na de zoveelste tussenkomst van de politie werden de pesterijen die de buurvrouw moest ondergaan steeds erger. Eén van de broers werd kort nadien opgepakt omdat hij zijn voorwaarden na een eerdere veroordeling niet opvolgde. De drie andere twintigers dachten dat de buurvrouw achter zijn arrestatie zat en zinden op wraak. Toen de vrouw een weekendje weg was, sloegen de drie vrienden haar hele woning kort en klein. Ook gingen ze ervandoor met twee fietsen, een televisie, een hoop medicijnen, pleisters en verzorgingsmiddelen.

Wraakactie

Toen de buurvrouw thuis kwam, kon ze niet meer in haar gevandaliseerde woning terecht en kreeg ze van de stad Bree vijf maanden lang een noodwoning. In totaal veroorzaakten de drie jongeren met hun wraakactie voor meer dan 13.000 euro schade op enkele uren tijd.

Ook een gehandicapte man en een vriend kregen met de vier twintigers te maken toen ze een avondje uit gingen in Bocholt. De jongeren vielen het duo lastig en achtervolgden de mannen terug naar hun auto. Eén van de jongeren trapte het autovenster aan de bestuurderszijde in terwijl de anderen de auto vijftien minuten lang bewerkten. De gehandicapte man slaagde er niet in om tijdig in de auto te stappen en zijn been kwam tussen de deur terecht toen de jongeren de deur meermaals dicht trapten en sloegen. Hij hield ernaast lichamelijke schade ook een blijvend trauma aan over. De advocaat van de man vroeg een voorlopige schadevergoeding van meer dan 17.000 euro. Vonnis op 21 januari.