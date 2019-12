Schoonbroer van Spaanse koning moet Kerstmis niet in de gevangenis vieren

Iñaki Urdangarín, de schoonbroer van de Spaanse koning Felipe, heeft dinsdagochtend de gevangenis mogen verlaten. Of toch voor even. De voor corruptie veroordeelde echtgenoot van infanta Cristina kreeg de toestemming voor vier dagen penitentiair verlof zodat hij de kerstdagen in familiekring kan doorbrengen. Zaterdag wordt hij weer verwacht in de gevangenis van Brieva voor een voortzetting van zijn verblijf.

De gewezen handbalspeler Iñaki Urdangarín zit anderhalf jaar achter de tralies na een veroordeling voor fraude en verduistering in juni 2018. Hij kreeg in beroep een celstraf van vijf jaar en tien maanden.

Vrijwilligerswerk

Het is de eerste keer dat Urdangarín de gevangenis voor meerdere dagen mag verlaten. In september verkreeg hij wel al een soepeler regime. Hij mag tweemaal per week vrijwilligerswerk doen in een tehuis voor gehandicapten, maar moet om 17 uur terug op cel zijn.

De reden voor het penitentiair verlof zou zijn dat de 51-jarige Urdangarín de enige mannelijke gevangene is in Brieva en daardoor min of meer geïsoleerd leeft. Het meerdaagse uitje moet ervoor zorgen dat hij niet helemaal verstoken blijft van sociale contacten. Tegenstanders van de monarchie zien er op sociale media eerder een voorkeursbehandeling in van een lid van de koninklijke familie.

Waar Urdangarín de kerstdagen zal doorbrengen, wordt officieel niet meegedeeld. Spaanse media schrijven dat hij naar het huis van zijn moeder in Vitoria (Baskenland) zou gaan met Cristina en hun kinderen Juan, Pablo, Miguel en Irene.