Van erehaag tot huwelijksaanzoek: dit waren de warmste momenten van de Warmste Week

De week had een kostenplaatje van 443.256 euro, maar daarmee werd het Nelson Mandelaplein van Kortrijk heter gestookt dan ooit. Fietstochten, wandeltochten, koekjes, feestjes, muziek, allemaal voor elkaar en voor het goeie doel, werden afgelopen zeven dagen aan de lopende band voorgesteld op de veertiende editie van Music For Life. Vanavond lopen alle acties af, wij lijsten de tien mooiste momenten op die de week Warm maakten.

Donderdag 19 december: erehaag voor overleden voetballertje Emiel (13)

De 13-jarige voetballer Emiel Degrande overleed onverwachts in september, als gevolg van een hartaderbreuk. “Onze beste verdediger”, vertelden zijn ploegmaten in Kortrijk over hun nummer drie. De spelers van FC Gullegem wandelden voor hem van Gullegem naar Kortrijk, de laatste meters op luid applaus én op ‘You’ll Never Walk Alone”. Samen zamelden ze 3.000 euro in voor Hartekinderen, een vzw die ouders van kinderen met hartproblemen samenbrengt.

Video: VRT

Vrijdag 20 december: papa brengt live zelfgeschreven liedje over overleden zoontje Foss

Een plein vol aangestoken zwavelstokjes, toen papa Wannes Beernaert zijn nummer ‘Fly young bird’ live kwam brengen in Kortrijk. In november verloren hij en zijn partner onverwachts hun zoontje Foss, amper 8 maanden oud. Samen met de muzikanten van zijn band Ben Cane schreef hij een liedje, over en voor hem. Alle opbrengst is voor de vzw Met Lege Handen, die ouders die een kindje verliezen bijstaat. “Ik heb nog maar weinig zulke mooie momenten meegemaakt”, zei presentator Joris Brys achteraf.

Video: VRT

Vrijdag 20 december: de vrouwen van Philippe staan in Kortrijk, exact een jaar nadat hij overleed

Om vier uur vrijdagochtend stond Veerle voor de micro in Kortrijk, met haar vier dochters rond zich. Exact een jaar geleden, rond de klok van vier uur op 20 december 2018, verloor ze haar man Philippe na anderhalf jaar strijd tegen kanker. “Vriend van iedereen”, vertelde ze. “Mama was de strenge, papa was de lieve”, zeiden zijn dochters. “Het is een moeilijk nacht, maar we konden nergens beter zijn dan hier en nu. Toen papa stierf stond De Warmste Week op, dus het betekent veel voor ons om hier nu te zijn.” Ze vroegen het liedje aan dat op Studio Brussel speelde toen hij overleed, ‘Tim’ van Wim De Craene.

Video: VRT

Zaterdag 21 december: vuisten in de lucht voor rapper Ruben, die uit het leven stapte

De hele achterban van de in augustus overleden Ruben (29) klom op het podium om een nummer van hun vriend, een gekende rapper in het Aalsterse, aan te vragen. In de plaats verscheen de Mechelse hiphopper Safi - Rubens idool - op het podium, die live een herwerkte versie bracht. Achteraf stak iedereen zijn vuist in de lucht, het symbool waarmee ‘Gewoon Ruben’ zijn optredens steevast afsloot. “Het was voor mij een geruststelling dat Ruben zijn zwarte gedachten kon neerschrijven”, vertelde papa Mario. “Ik dacht dat de muziek hem hielp, maar blijkbaar was het toch niet genoeg.” Tijdens zijn afscheidsdienst in de zomer vroeg zijn familie geld, in plaats van bloemen. In totaal haalden ze zo maar liefst 5.000 euro op, die ze wegschonken aan organisatie Te Gek! “Er is nog te veel een taboe rond donkere gedachten”, klonk het. “Ruben heeft nooit hulp gezocht. Daarom roepen wij iedereen op om hun gevoelens te delen. Niemand hoeft alleen te worstelen met zijn gedachten.”

Zondag 22 december: ‘Ibe’, die vorig jaar haar gevecht tegen kanker verloor, wordt een hit

Fien Germijns draaide zondag “het nummer Ibe, gemaakt voor Ibe, met alle mensen rondom Ibe.” Het meisje was 23, toen ze vorig jaar overleed op 16 december, nadat ze vier jaar lang tegen een zeldzame kanker had gevochten en voor euthanasie koos. Haar twee laatste dagen draaide ze nog één liedje grijs: het nummer dat Edward, de vriend van haar beste vriendin Nele, speciaal voor haar schreef. Haar familie en vriendenkring kwamen hun eerbetoon aan Ibe op het podium in Kortrijk voorstellen, waarbij ook presentatrice Fien het niet droog hield. Intussen werd het al een twintigtal keer aangevraagd en gedraaid op Studio Brussel. De opbrengt van het lied en alle andere acties voor hun vriendin gaan naar Care-4-AYA, een centrum dat Ibes oncologe oprichtte voor jongeren van 16 tot 30 die kanker hebben of gehad hebben.

Video: VRT

Zondag 22 december: brandweerman Yoni en Eline geven elkaar het jawoord, exact vijf jaar nadat ze elkaar leerden kennen tijdens ‘Fire for Life’

Warmste traditie tijdens de Warmste Week: een gans legioen brandweermannen, die dansend en zingend het plein rond het stubru-podium inpalmen. Ook dit jaar stonden er weer 2.000 pompiers voor ‘Fire for Life’, met daartussen ook Yoni Casteleyn (26) uit Torhout. Hij klom op het podium met een vraagje voor zijn eigen vlam: of zijn Eline (25) met hem wou trouwen. En ze zei ja. Een perfecte cirkel, want de twee leerden elkaar precies vijf jaar geleden kennen tijdens de toenmalige editie van ‘Fire for Life’. “Het klikte meteen tussen ons”, zei Yoni. “We zijn binnenkort vijf jaar samen, dus ik vond dit een mooi moment om de volgende stap te zetten. Net op de plaats waar we elkaar ook leerden kennen. Veel symbolischer kon het niet.”

Video: VRT

Zondag 22 december: brandweermannen dansen en drinken op podium voor overleden collega Jens (30)

“Een heel jaar keek Jens uit naar de brandweeroptocht tijdens De Warmste Week. Hij wou al vijf jaar op het podium geraken, nu is hij er eindelijk een beetje bij.” Op 6 maart overleed brandweerman Jens De Winter (30) onverwachts in zijn slaap, dus brachten zijn collega’s in Kortrijk een eerbetoon aan hun makker: de polonaise, gin tonic, ‘Leef’ van André Hazes. En een gesponsorde fietstocht ‘Jens for Life’, die 2.700 euro opbracht voor de vzw Heart-Saver, die AED-toestellen installeert in scholen.

Video: VRT

Maandag 23 december: ‘Papa’s for Life’ trekken van ziekenhuis naar strooiweide voor overleden dochtertjes

West-Vlaamse vrienden Lenny Naert (32) en Gijs Deroose (39) zetten hun eigen marathon op poten voor vzw Boven De Wolken, die foto’s neemt van overleden kindjes: samen fietsten en jogden ze een dikke vijftig kilometer van het UZ Gent naar de strooiweide in Kortrijk, waar Gijs in 2017 afscheid moest nemen van zijn dochtertje Sam en waar Lenny’s Ellie-May begraven ligt. Beide raakten ze hun meisje kwijt aan ernstige complicaties, vlak na de geboorte en tijdens de zwangerschap. “Maar we doen niks liever dan over hen babbelen”, zeiden ze op het Stubru-podium aan Eva De Roo. “Daarom wilden we dit ook doen. De centen waren een beetje bijzaak, we wilden vooral aantonen dat als je papa bent, je dat blijft. Voor het leven. Of je kindje er nog bij is of niet.” Ze haalden 1.300 euro op, en kregen in ruil het liedje ‘Somewhere Only We Know’ cadeau, live gebracht door Noémie Wolfs.

Video: VRT

Maandag 23 december: de aankomst van Down the Snow-duo Dieter en Kevin

“Onze stoere boy ging het drooghouden. Niet gelukt, hé”, zei Dieter Coppens toen hij samen met een ontroerde Kevin Van den Bosch in Kortrijk landde, na zo’n 2.500 kilometer gelift te hebben vanuit Moskou. Een herneming van hun koud kunstje van vorig jaar, toen de tv-maker en de Down The Road-vedette van Finland naar Wachtebeke reisden voor Kom Op Tegen Kanker. Toen stond zijn mama Marleen klaar om hem vast te pakken, dit jaar kreeg hij een podiumkus van zijn lief Lisa en een knuffel van zijn petekindje Lou (7). ‘Down the Snow 2’ haalde maar liefst 93.783 euro op voor GimmeShelter, een vzw die zich inzet voor daklozen in Vlaanderen.

Video: VRT

Maandag 23 december: Maurice, zoontje van Christophe Lambrecht, steelt de show op het podium

“Ik heb een kinderfuif gedaan voor het goede doel, omdat mijn papa dood is.” Het Nelson Mandelaplein werd stil, toen Maurice - het vijfjarige zoontje van Stubru-dj Christophe Lambrecht - maandag op het podium kroop. Samen met zijn zussen en zijn mama bracht hij een cheque van 25.314 euro voor de Belgische Cardiologische Liga en voor zijn papa, die op 5 mei dit jaar onverwacht overleed aan hartfalen. Hij werd amper 48. Als eerbetoon kwamen alle Studio Brussel-collega’s op het podium, iedereen in een trui met regenboogje op van Maurice zijn hand. “Jullie moeten ook elke dag iemand missen en dat is ook moeilijk”, reageerde Christophes vriendin Anda. “Als je dan als team zo’n fantastische radio kunt blijven maken ook tijdens deze Warmste Week, dat verdient een applaus.” Kleine Maurice gaf het ritme aan, vooraan op het podium.

Video: VRT

INFO

Wie vragen heeft rond zelfdoding, kan ­terecht op de zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be.