VS willen troepen terugtrekken uit West-Afrika

De Verenigde Staten overwegen om hun militaire aanwezigheid in West-Afrika aanzienlijk te verminderen en bepaalde antiterrorismetroepen zelfs volledig terug te trekken. Dat hebben Amerikaanse ambtenaren aan het Amerikaanse dagblad The New York Times gezegd dinsdag. De maatregel is onderdeel van een algemene herschikking van de Amerikaanse troepen van het Pentagon.

Volgens het Amerikaanse dagblad wordt de kwestie momenteel intern besproken in het ministerie van Defensie. De Amerikaanse minister van Defensie, Mark Esper, wil de Amerikaanse militaire opstelling over de hele wereld herzien. Het Pentagon zou zich vooral willen losmaken van antiterrorismemissies om zich beter te kunnen concentreren op prioriteiten zoals China en Rusland.

Grote klap

In de eerste fase zou er een terugtrekking voorzien zijn in Afrika, waar zo’n 6.000 à 7.000 militairen gestationeerd zijn in het westen, maar ook in het oosten, vooral in Somalië. De Amerikaanse terugtrekking zou een grote klap zijn voor de Franse strijdkrachten die in conflict zijn met jihadistische groeperingen in Mali, Niger en Burkina Faso. De Amerikaanse steun in deze landen zou zo’n 45 miljoen dollar (40 miljoen euro) per jaar bedragen.

De Afrikaanse landen in kwestie worden momenteel geconfronteerd met een opflakkering van jihadistisch geweld waardoor 71 Nigeriaanse militairen tijdens een aanval op 10 december om het leven kwamen. Enkele dagen eerder zijn 13 Franse militairen omgekomen bij een helikopterongeluk in een conflictzone in Mali.