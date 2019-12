Vlaams Journalistiek Fonds kondigt einde aan

Het Vlaams Journalistiek Fonds (VJF) kondigt zijn einde aan in 2020. In de Vlaamse begroting werden geen middelen meer voorzien voor het fonds.

Amper een jaar geleden kondigde voormalig minister van Media Sven Gatz (Open Vld) de oprichting van het Vlaams Journalistiek Fonds (VJF) aan. In dat fonds werken Journalism.eu (de organisatie achter het Fonds Pascal Decroos), de Vlaamse Vereniging van Journalisten (VVJ) en de Vlaamse overheid samen. Het fonds moest onder meer de subsidies voor innovatieve journalistiek in Vlaanderen coördineren en verdelen. Eind 2018 verdeelde het fonds 500.000 euro onder elf innovatieve projecten, waaronder factcheckprojecten.

Geen subsidies

Voor 2019 en 2020 werden geen subsidies meer voorzien. “Ik denk dat de huidige toestand met drie organisaties (VVJ, Fonds Pascal Decroos en VJF) niet efficiënt is”, zei Vlaams minister van Media Benjamin Dalle vorige maand. “Zeker omdat verschillende hoofddoelstellingen van het VJF ook worden uitgeoefend door andere organisaties.”

“De nieuwe Vlaamse regering heeft beslist om in haar begroting voor 2020 geen middelen meer te voorzien voor het VJF”, constateert het fonds dinsdag in een mededeling. “De geplande nieuwe subsidieronde wordt dus geannuleerd.”

Het gros van de projecten die het VJF in december 2018 heeft ondersteund, loopt echter tot in 2020. De Vlaamse overheid heeft daarom eind december nog een werkingssubsidie toegekend aan het VJF, om zijn taken en engagementen te kunnen nakomen. In de eerste helft van 2020 zal het VJF nog instaan voor de verdere begeleiding van de projecten en voor de ontsluiting van de resultaten.