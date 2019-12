Onbekenden breken raam en roven winkel van indoorskibaan Aspen in Wilrijk helemaal leeg: “Zelfs de paspoppen zijn gestript”

Wilrijk - Onbekenden hebben vannacht omstreeks 3.17 uur een raam met dubbelglas van de skiwinkel Republik van indoorskibaan Aspen in Wilrijk aan diggelen geslagen. De daders lieten het skimateriaal liggen, maar gingen aan de haal met dure merkkledij. Daarbij gingen ze erg driest maar nauwkeurig te werk: alle rekken zijn leeg, enkel de kleerhangers liggen verspreid in en buiten de winkel. “Zelfs de paspoppen zijn gestript”, klinkt het.

Er wachtte zaakvoerder Bram Hendrickx en zijn werknemers een onaangename verrassing toen ze vanochtend de deuren van Republik, de winkel van de indoorskibaan Aspen, wilden openen. Overal lag glas, de rekken van de kleding waren leeg en een blauw, metalen onderdeel van een skilift lag in de buurt.

“Ze hebben eerst het raam proberen kapotslaan met een vlaggenstok”, aldus Hendrickx. Toen dat niet lukte - omdat het raam dubbele beglazing heeft - namen de onbekende daders het metalen onderdeel van de skilift om de klus te klaren. “Het moeten beren geweest zijn omdat te gebruiken”, zegt zaakvoerder Hendrickx nog. “Dat metalen blok weegt veel, zo’n 70 à 80 kilogram. Het was alvast meer dan één dader.”

De inbrekers slaagden erin buiten het vizier van de camera en de bewegingssensors van het alarm te blijven. Ze gingen aan de haal met dure kledij van de merken Peak Performance en Goldbergh, maar lieten de skilatten en -laarzen liggen. Er werd voor duizenden euro’s aan kledij buitgemaakt.

“Het moet snel gegaan zijn. Het alarm is zelfs niet afgegaan in de shop. Dit is een pure ramkraak.” Volgens Bram Hendrickx kwam de Wilrijkse politie vaststellingen doen en worden beelden van bewakingscamera’s van nabijgelegen bedrijven opgevraagd.