‘De Warmste Week’ verplettert oude record: maar liefst 17.518.153 euro binnengehaald

De Warmste Week, de jaarlijkse benefietactie van Studio Brussel, heeft dit jaar maar liefst 17.518.153 euro ingezameld. De editie van 2019 is daarmee verreweg de succesvolste wat het opgehaalde bedrag betreft.

De Warmste Week 2019 zit erop. In totaal werden er 13 582 acties georganiseerd voor 2088 goede doelen - dat zijn gemiddeld 45 acties per Vlaamse gemeente. Vaak werden deze acties opgezet door een heleboel mensen samen: vrienden, collega’s, de jeugdbeweging of de sportclub. Uit navraag blijkt dat er in totaal meer dan 230 000 mensen zich samen hebben ingezet om geld in te zamelen voor De Warmste Week.

Warmathons

Voor de vijfde keer bracht de Warmathon duizenden mensen op de been om hun solidariteit sportief te vieren. In Kortrijk, Brussel, Gent, Antwerpen, Leuven en Beringen was er een recordopkomst van 52 907 mensen die rondjes liepen voor hun goede doel. Daarmee is de Warmathon het grootste, meest solidaire loopevenement van het jaar. In totaal werd er via de Warmathon 717 274 euro bij elkaar gelopen, verdeeld over alle verschillende goede doelen van De Warmste Week.

Naast alle acties in Vlaanderen en lopers op de Warmathon werden er massaal veel sms’jes gestuurd, Vlammetjes gedragen, cadeautjes ingepakt met het Warmste inpakpapier, en nog zo veel meer. Zo heeft 1 op 5 Vlamingen op een of andere manier een goed doel van De Warmste Week gesteund. Al deze initiatieven samen brachten in totaal 17 518 153 euro op voor de 2088 goede doelen van De Warmste Week.

Je kon dit jaar niet alleen geld, maar ook je tijd schenken aan een goed doel van De Warmste Week. In december hebben 261 vzw’s vrijwilligersprojecten opgezet in het kader van De Warmste Week. Daarbij hebben 2617 vrijwilligers de handen uit de mouwen gestoken in de dagelijkse werking van een goed doel. In december was dat goed voor 130 vrijwilligers per dag die zo hebben bijgedragen aan het zinvol werk van deze organisaties. In totaal zorgde De Warmste Week voor 11 776 uur vrijwilligerswerk bij deze vzw’s.